Silent Hill f verrà lanciato a settembre 2025

Konami aveva in serbo una sorpresa per la trasmissione diState of Play questa sera. Durante lo show, Silent Hill f ha fatto un'apparizione non solo per mostrare un gameplay inquietante aggiuntivo, ma anche per confermare quando il gioco farà il suo arrivo.

Il gameplay aveva tutte le caratteristiche di un gioco survivalSilent Hill horror, inclusi mostri lenti ma orribili, combattimenti corpo a corpo con l'uso di un tubo, body horror e sangue immenso e momenti spaventosi e bizzarri dietro ogni angolo. Resta da vedere se sarà all'altezza dell'eccellente standard che Bloober Team ha stabilito con il Silent Hill 2 Remake, ma si preannuncia sicuramente come uno da tenere d'occhio per i fan dell'horror entro la fine dell'anno.

Ma quando arriverà esattamente il gioco su PC, PS5 e Xbox Series X/S? 25 settembre 2025. Sì, è molto prima di quanto ci si possa aspettare ed è disponibile per il pre-ordine a partire da oggi, il che significa che in vista della stagione più spaventosa dell'anno, puoi aggiungere una serie horror estremamente famosa alla tua lista di cose da fare. Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto.