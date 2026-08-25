Silent Hill: Townfall porta talenti vincitori di Emmy nel suo incubo scozzese

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Nel Silent Hill: Townfall di quest'anno, seguiamo Simon Ordell in Scozia, dove la nebbia iconica e sinistra del franchise è calata sulla città portuale di St. Amelia nel 1996. Durante la presentazione sono stati introdotti alcuni nuovi personaggi, con diversi vincitori e nominati di Emmy.

Tra loro c'è Terry O'Quinn, noto soprattutto per aver interpretato John Locke in Lost, insieme a Kezia Burrows di Observation, e Jovan Adepo, i cui crediti includono It: Welcome to Derry e The Odyssey. La presentazione è stata breve, ma ci aspettiamo mostruosità grandi come grattacieli e un'atmosfera abbastanza densa da essere toccata.

Silent Hill: Townfall uscirà per PlayStation 5 e PC il 24 settembre, mentre i giocatori Xbox Series dovranno aspettare a causa dell'attuale accordo di esclusione. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.