Silent Hill: Townfall verrà lanciato poco prima della stagione spaventosa di settembre

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La trasmissione State of Play è giunta al termine, dopo aver offerto tantissime notizie davvero promettenti ed entusiasmanti per gli appassionati di videogiochi di una vasta gamma di generi. Una cosa che sembrava comuni era che pochissimi titoli desideravano un'uscita a novembre, probabilmente per pura paura di Grand Theft Auto VI, motivo per cui la fine di settembre è diventata molto, molto affollata.

Il 25 settembre arriverà Onimusha: Way of the Sword, seguito da Control Resonant il 26 settembre, e tutto questo è in linea con il lancio di Screen Burn Interactive Silent Hill: Townfall il 24 settembre...

Sì, la prossima esplorazione dell'universo di Silent Hill debutterà poco prima della stagione inquietante di quest'anno, con questo il gioco che porterà i fan sull'isola scozzese immaginaria di St. Amelia per affrontare orrori e creature spaventose per un motivo che lo sviluppatore non ha ancora approfondito.

Secondo PlayStation Blog, Screen Burn spiega: "Come in ogni storia di Silent Hill, i dettagli della trama sono ovviamente molto meglio vissuti e interpretati in prima persona. Tenendo questo a mente, non entreremo troppo nei dettagli sugli eventi e sulle location che attendono Simon in St. Amelia, ma possiamo approfondire qualche altra caratteristica e momento rivelati nel trailer!"

Quello che sappiamo è che il gioco segue il protagonista Simon, e lo vedrà superare enigmi narrativi, evitare un "orrore nella nebbia" e comunque cercare di comprendere la sua situazione piuttosto sfortunata con l'aiuto dell'alleata considerata Zoe, che lo ha richiamato sull'isola.

Con l'avvicinarsi del lancio, è stato anche rivelato che sono disponibili i preordini del gioco, con un'edizione Deluxe che offre 48 ore di accesso anticipato al gioco.

Screen Burn si conclude con: "Continueremo a condividere gli ultimi aggiornamenti su Silent Hill: Townfall mentre ci avviciniamo al lancio, quindi attendete con interesse ulteriori aggiornamenti. Speriamo che non solo i fan della serie Silent Hill, ma anche coloro che non hanno mai giocato a un titolo Silent Hill prima d'ora, apprezzino la nuova e inquietante storia che si sta svolgendo a St. Amelia."