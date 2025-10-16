Silent Night, Deadly Night ritorna nel nuovo sanguinoso trailer

HQ

Con il Natale che incombe all'orizzonte, Babbo Natale si sta preparando per un'altra stagione di allegro divertimento. O forse sì? Perché questa volta, i regali e i doni che porta sono tutt'altro che ordinari quando Silent Night, Deadly Night fa un ritorno brutale. Questa nuovissima rivisitazione moderna del classico cult è diretta da Mike P. Nelson. Lo stesso ragazzo che ha creato il reboot di Wrong Turn.

E proprio come l'ultima volta, le cose sembrano essere molto simili rispetto al film originale. Sia, magari con un tono un po' più sinistro. Quindi, per chiunque abbia familiarità con l'originale degli anni '80, questo sembrerà un moderno tour di ritorno.

Silent Night, Deadly Night ci permette di seguire le orme del povero piccolo Billy che in giovane età assiste all'omicidio dei suoi genitori. Il colpevole? Un pazzo che indossa un costume da Babbo Natale. Questo, naturalmente, crea un trauma profondamente radicato dentro di lui. E da adulto, una serie di sfortunati eventi innesca il ricordo, mandando Billy in una violenta follia omicida.

Riuscirà il remake a essere all'altezza del classico cult? Resta da vedere quando Silent Night, Deadly Night arriverà sul grande schermo a metà dicembre. Nel frattempo potete dare un'occhiata al nuovissimo trailer qui sotto.

