Silent Road ci offre un po' di horror tipicamente giapponese in un nuovo trailer

Alla Galaxies Spring Showcase di stasera, abbiamo dato un'altra occhiata a Silent Road. Il gioco di Endflame vede i giocatori interpretare il ruolo di un tassista, lavorare nel turno di notte, guidare attraverso le foreste più infestate del Giappone. Potrebbe già sembrare un cambiamento infernale, ma non siamo ancora arrivati all'elemento soprannaturale.

Mentre giochi, devi soddisfare le strane richieste dei passeggeri sconosciuti che raccogli lungo la strada. Ogni attrazione è promessa più buia della precedente, e nel rimorchio è chiaro che non resteremo per sempre al sicuro nella nostra auto.

Silent Road è ora disponibile per la wishlist su Steam e, al momento della stesura della scrittura, non ha ancora una finestra di uscita solida se non "in arrivo". Se vuoi avere un'idea di com'è il gioco, dai un'occhiata al trailer qui sotto: