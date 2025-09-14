Silksong vende più della maggior parte dei giochi AAA, segue solo Borderlands 4 su Steam

HQ

L'attesa è stata lunga e a volte decisamente dolorosa, ma ora che Hollow Knight: Silksong è finalmente arrivato, i giocatori sembrano non averne mai abbastanza. Il gioco ha già infranto le aspettative, raggiungendo un picco di quasi 600.000 giocatori simultanei su Steam, una cifra che farebbe arrossire anche i più grandi titoli AAA. In soli tre giorni ha venduto oltre cinque milioni di copie e più di una settimana dopo il lancio si trova ancora comodamente nella lista dei best-seller di Steam, attualmente secondo solo al nuovo arrivato Borderlands 4.

Per un'uscita indipendente mantenere questo tipo di slancio dopo il lancio è quasi inaudito. L'hype ha attirato un pubblico completamente nuovo, in particolare gli appassionati di Soulslike, molti dei quali si sono lanciati in Silksong senza mai toccare l'originale. Non sorprende che questo abbia portato a un risveglio un po' brusco per coloro che non sono a conoscenza della famigerata difficoltà della serie. Per fortuna, il Team Cherry ha agito rapidamente e ha già ottimizzato la sfida all'inizio del gioco per accogliere meglio i nuovi arrivati.

Nel frattempo, il cartellino del prezzo sta suscitando dibattiti. A soli $ 20, molti fan affermano che il gioco sembra "quasi troppo economico", mentre alcuni sviluppatori temono che un tale successo travolgente a un prezzo basso possa mettere sotto pressione i prezzi a livello di settore.