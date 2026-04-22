Silo torna a Apple TV questo luglio per la sua penultima stagione

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Apple TV ha annunciato che la terza stagione della sua serie drammatica, Silo, inizierà lo streaming già a partire da luglio. Il primo episodio andrà in onda il 3 luglio e sarà seguito da episodi settimanali fino al termine della stagione di dieci episodi il 4 settembre.

Prevista per essere la penultima volta in cui Rebecca Ferguson metterà nei panni del personaggio Juliette Nichols, la storia della terza stagione di Silo vedrà come Juliette affronterà la perdita di memoria di essere sopravvissuta alla sua 'pulizia', mentre una nuova minaccia arriva per rappresentare un pericolo per la ribellione e i loro sforzi.

Con l'avvicinarsi della terza stagione, il teaser trailer di questo prossimo gruppo di episodi è stato condiviso e può essere visto qui sotto. Non è chiaro quando arriverà la quarta e ultima stagione, ma è già stata approvata da Apple TV, quindi è senza dubbio in arrivo.