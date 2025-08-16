Simon Pegg si sfoga sul progetto Star Trek abbandonato di Tarantino

HQ

Quando si parla di leggendari progetti non realizzati, il film di Star Trek di Quentin Tarantino, un tempo pianificato, è uno dei più intriganti. E ora, Simon Pegg ha offerto la sua opinione durante un evento a Boston. Anche se in realtà non ha mai letto la sceneggiatura, ha ricevuto un'analisi dettagliata dal produttore Lindsey Weber e J.J. Abrams.

"Questo era quello che nel business chiamiamo pazzo di. Era tutto ciò che ci si aspetterebbe da una sceneggiatura di Star Trek di Quentin Tarantino. Non so come sarebbe andata a finire con i tifosi, ma sicuramente sarebbe stata una cosa interessante".

Pegg non ha rivelato alcun dettaglio, ma ha suggerito che il film sarebbe stato qualcosa di veramente unico, probabilmente una voce divisiva tra i fan di Star Trek. Alla fine la Paramount ha scelto di andare in una direzione diversa, lasciando "Tarantino Trek" come nient'altro che un affascinante scenario "e se".

Tuttavia, Pegg rimane ottimista riguardo al futuro, credendo che la linea temporale di Kelvin continuerà, soprattutto perché l'attuale capo della Paramount David Ellison è un grande fan. Per i Trekkies, la domanda rimane: lo Star Trek di Tarantino sarebbe stato un capolavoro, un disastro ferroviario o una via di mezzo?