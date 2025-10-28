Simon the Sorcerer Origins

HQ

Ero un ragazzino negli anni '90, quindi uno dei primi sinonimi di videogiochi per me sono stati i giochi di avventura. Qui potrei elencare le bontà e le grandi notti passate a scervellarmi con l'età d'oro di LucasArts, Sierra Online o Revolution Software. Personaggi come l'Indiana Jones pixelato de Il destino di Atlantide (e quello de L'ultima crociata!), l'ormai così attuale per quei remake presenti e futuri Paul Stobbart e Nicole Collard di Spada spezzata e, naturalmente, il pirata più ridicolo e amabile della storia del medium alla ricerca di Monkey Island, Guybrush Threepwood. E mentre tutti questi personaggi sono più o meno tornati al genere negli ultimi tempi (Indiana Jones pienamente inserito nell'avventura d'azione), un ritorno manca ancora nella mia memoria. M Mancava il tocco magico di Simone lo Stregone.

Avventura morbida. ci ha regalato nel 1993 una storia meravigliosamente comica su un adolescente pigro e piuttosto allegro di nome Simon che, come vuole il destino, trova un tomo nel seminterrato della sua casa che si rivela essere un libro di incantesimi, che lo trasporta in una terra fantastica. Simon dovrà quindi imparare a usare la magia per tornare nel suo mondo e, nel processo, salvare il mondo magico dalle grinfie dello stregone Sordid, che sta per prenderne il controllo. La cosa migliore di quella storia di 32 (!!) anni fa è che oltre a tessere con successo il meglio dell'umorismo di giochi d'avventura più noti come quelli citati sopra, Simon the Sorcerer ha sfruttato la vena fantastica per fare mille e uno riferimenti alla cultura pop e a tutta la letteratura e i tropi del genere fantasy. Simon the Sorcerer è stato molto speciale per me, è una delle poche storie dell'epoca che riesco a ricordare insieme alla maggior parte degli enigmi e dei passaggi intermedi per progredire. Potete immaginare la mia gioia quando ho scoperto che, tanti anni dopo, il personaggio sarebbe tornato (in realtà lo ha fatto in diversi sequel, nessuno dei quali particolarmente memorabile) in Simon the Sorcerer: Origins, e così mi sono buttato senza esitazione attraverso il portale magico del mio Nintendo Switch 2.

La prima cosa che colpisce di questo nuovo capitolo è, ovviamente, l'ambientazione, l'ambiente e il design dei personaggi rinnovati. Simon è di qualche anno più giovane qui rispetto all'avventura originale, e questo aspetto da cartone animato si scontra parecchio con l'immagine del personaggio, più sulla falsariga di un monello malizioso e ribelle che di un adolescente un po' altezzoso e stanco del mondo. Tappe, suppongo. Tuttavia, mi piacciono i tratti di sfondo e le sequenze animate moderne, che qui sono molto più abbondanti.

Il doppiaggio è un punto su cui ho riflettuto molto, perché ci sono alcune interpretazioni davvero buone, come quella di Simon, e altre di personaggi secondari (anche di spicco, come Calypso) che suonano molto più piatte e fuori sincrono con la scena. La sceneggiatura è ancora buona (ci tornerò ora), ma è come se fosse stata registrata senza troppi spunti riguardo alle situazioni dei personaggi, e in questo particolare gioco d'avventura, dove l'aspetto dell'animazione è stato curato e nutrito con così tante scene aggiuntive, perde un po' di magia.

Ma anche con alcune limitazioni e altri punti non così positivi, è bello sentire di nuovo la sfida mentale di un buon gioco d'avventura. Gli enigmi sono diabolicamente divertenti e, se sei nuovo a questo tipo di gioco, potresti avere difficoltà con alcuni di essi. Di solito, se rimani bloccato su uno, puoi esaminare il tuo inventario e provare qualche altra combinazione di oggetti, e tra questo e girovagare per parlare con alcuni NPC o cercare alcuni oggetti extra, sei destinato a trovare la soluzione, ma richiederà sempre di entrare nella "zona" del gioco: Quel luogo magico in cui si viene travolti dall'atmosfera del gioco e del suo universo, dove un tentacolo (da dove diavolo è venuto?) viene utilizzato per sbloccare un barattolo di colla istantaneo, e chi più ne ha più ne metta.

E, naturalmente, i riferimenti non potevano mancare. La cosa buona di rilasciare un gioco di Simon the Sorcerer nel 2025 è che sono passati molti anni dall'ultimo gioco, e questo significa tonnellate di nuovi cenni ai giocatori. Dai riferimenti e personaggi di altre puntate della serie ai cenni a H.P. Lovecraft, Game of Thrones, Il Signore degli Anelli, Dungeons and Dragons, Monty Python, e l'elenco potrebbe continuare all'infinito... onestamente, penso che farei un secondo gioco solo per ricordare i migliori di loro.

Tuttavia, solo perché si tratta di un'avventura che evoca i classici degli anni '90 non è una scusa per non fare certe concessioni sulla qualità della vita che abbiamo acquisito nel corso degli anni. Una funzione per avanzare velocemente o velocizzare la raccolta di oggetti sarebbe fantastica, e mentre Simon può correre un po' premendo il pulsante A/cerchio/B a seconda che tu stia giocando con un controller Switch 2/PlayStation/Xbox, un'opzione per visualizzare istantaneamente il dialogo gli sarebbe andata benissimo. Penso anche che semplificare le azioni con ogni oggetto interattivo lo renda meno profondo. Ora Simon fa clic direttamente sull'oggetto in questione e l'azione richiesta avviene senza ulteriori indugi. Quel passaggio intermedio di scegliere cosa fare esattamente era anche un puzzle a volte, Adventure soft...

Tutto sommato, è molto facile per me consigliare Simon the Sorcerer Origins a tutti gli appassionati di giochi d'avventura e, naturalmente, a questa serie in particolare. La sua storia, il suo umorismo e i suoi enigmi sono degni del suo nome e, anche se mi mancano alcune carenze nel prodotto finale, ti regalerà qualche ora di divertimento e nostalgia.