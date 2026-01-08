Simon Yates, vincitore del Giro d'Italia 2025, annuncia il ritiro a sorpresa
Simon Yates ha vinto il Giro d'Italia 2025 e La Vuelta 2018, uno dei due ciclisti britannici ad aver conquistato più Grand Tour.
Simon Yates, l'ultimo vincitore del Giro d'Italia, ha annunciato il suo ritiro, cosa che lui stesso ammette "sorprenderà molti", ma ha deciso dopo averci riflettuto a lungo.
"Il ciclismo fa parte della mia vita da che ho memoria. Dalle corse in pista al Velodromo di Manchester, al gareggiare e vincere sul palcoscenico più grande e rappresentare il mio paese ai Giochi Olimpici, ha plasmato ogni capitolo della mia vita", ha scritto.
Ha ringraziato la sua squadra, Visma-Lease a Bike, con cui era sotto contratto almeno fino al 2026. La sua perdita si farà sicuramente sentire nella squadra. "Mi allontano dal ciclismo professionistico con profondo orgoglio e un senso di pace. Questo capitolo mi ha dato più di quanto avessi mai immaginato. Ricordi e momenti che rimarranno con me molto tempo dopo la fine delle corse e per qualunque cosa verrà.
Grazie per il viaggio."
Yates, nato a Bury, Greater Manchester, ha già vinto la Vuelta a España 2018, oltre a tre tappe individuali al Tour de France, inclusa una lo scorso anno. In totale, ha vinto 36 gare, tra cui il Campionato del Mondo di Pista nel 2013, la Tirreno-Adriatico nel 2020 e il Tour delle Alpi nel 2021.