Simon Yates, vincitore del Giro d'Italia 2025, annuncia il ritiro a sorpresa

Simon Yates, l'ultimo vincitore del Giro d'Italia, ha annunciato il suo ritiro, cosa che lui stesso ammette "sorprenderà molti", ma ha deciso dopo averci riflettuto a lungo.

"Il ciclismo fa parte della mia vita da che ho memoria. Dalle corse in pista al Velodromo di Manchester, al gareggiare e vincere sul palcoscenico più grande e rappresentare il mio paese ai Giochi Olimpici, ha plasmato ogni capitolo della mia vita", ha scritto.

Ha ringraziato la sua squadra, Visma-Lease a Bike, con cui era sotto contratto almeno fino al 2026. La sua perdita si farà sicuramente sentire nella squadra. "Mi allontano dal ciclismo professionistico con profondo orgoglio e un senso di pace. Questo capitolo mi ha dato più di quanto avessi mai immaginato. Ricordi e momenti che rimarranno con me molto tempo dopo la fine delle corse e per qualunque cosa verrà.

Grazie per il viaggio."

Yates, nato a Bury, Greater Manchester, ha già vinto la Vuelta a España 2018, oltre a tre tappe individuali al Tour de France, inclusa una lo scorso anno. In totale, ha vinto 36 gare, tra cui il Campionato del Mondo di Pista nel 2013, la Tirreno-Adriatico nel 2020 e il Tour delle Alpi nel 2021.