Simu Liu esalta la svolta oscura di Downey Jr. nei panni del Dottor Destino

L'imminente blockbuster della Marvel Avengers: Doomsday sembra già uno dei capitoli più attesi nella storia del MCU. L'attore Simu Liu, che interpreta Shang-Chi, sta attualmente girando e descrive il progetto come un sogno, grazie in gran parte al suo cast numeroso. Ma è un ruolo in particolare che ha rubato i riflettori: Robert Downey Jr. che torna nell'universo Marvel, non come Iron Man, ma come l'iconico supercriminale Dottor Destino.

Secondo Liu, Downey Jr. è stato una vera ispirazione sul set e la sua interpretazione di Victor von Doom sorprenderà il pubblico. Dopo essere stato il volto della Marvel per oltre un decennio, Downey Jr. sta ora passando al lato più oscuro. Liu osserva che rimane dedito e generoso come sempre, e la sua presenza eleva l'intera produzione.

"È stato parte integrante del successo della Marvel ed è apparso in così tanti film nel corso degli anni, ma si prende ancora il tempo per incontrare e connettersi con così tante persone. Poiché ha interpretato una gamma così diversificata di ruoli, penso che tutti rimarranno sbalorditi dal modo in cui affronta questo nuovo personaggio in questo film".

I dettagli della trama sono ancora strettamente nascosti, ma i primi indizi di The Fantastic Four: First Step suggeriscono che Doom si è già affermato nel multiverso MCU. Rimane la domanda se affronterà direttamente gli eroi di Terra-616 o opererà dal suo stesso dominio. Ciò che è chiaro è che sarà la minaccia centrale nel nuovo film. Avengers: Doomsday sarà presentato in anteprima il 18 dicembre 2026.