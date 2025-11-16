Simu Liu risponde agli odiatori dei supereroi

HQ

Sono passati diversi anni da quando Simu Liu ha interpretato Shang-Chi ne La Leggenda dei Dieci Anelli, ma i fan possono finalmente aspettarsi di vederlo apparire di nuovo in Avengers: Doomsday. E lo stesso Liu è infiammato da morire. Durante il tour stampa per il film Netflix In Your Dreams, ha detto a Variety che è stato "davvero fantastico" tornare a lavorare con molti degli attori che ammirava da bambino. Ha detto a Variety che:

"È stato davvero fantastico, emozionante. Così tanti attori con cui sono cresciuto, e poter recitare in quel sandbox con loro... è un sogno che si avvera"

Ha anche colto l'occasione per lanciare una frecciatina a tutti coloro che amano odiare i film di supereroi, e l'idea che il genere sia logoro - non ci sta credendo. Liu ammette che l'industria ha i suoi problemi, ma che è diventato di moda anche odiare la Marvel. E che, onestamente, il cinismo online è piuttosto estenuante.

"È un po' di moda ora odiarlo. Penso che ci siano critiche valide sul modo in cui vengono fatti i film, sul modo in cui vengono gestiti i budget di produzione, penso che ci siano molte cose valide da dire, ma questa idea di cagare sui film di supereroi come genere, non lo so. Non lo so perché sto parlando come qualcuno che amava assolutamente guardarli da bambino"

Per Liu, l'amore per i film di supereroi è profondo e crede ancora nel potere di ciò che possono rappresentare per i giovani fan, proprio come hanno fatto per lui.

Sei d'accordo con quello che dice Liu? C'è troppo odio inutile per i supereroi?