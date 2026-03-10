SiN: Reloaded confermato per essere rilasciato entro la fine di quest'anno

HQ

In realtà abbiamo riportato SiN: Reloaded quando è stato annunciato nel 2020, ma da allora c'è stato un silenzio inquietante intorno al progetto, tanto che si potrebbe sospettare che fosse stato accantonato. Ma... Fortunatamente, non è così, e oggi abbiamo ricevuto diverse prove a dimostrarlo.

Si scopre che la versione aggiornata di questo sparatutto semi-oscuro, originariamente rilasciata nel 1998, sarà lanciata nel 2026. Se non ricordi l'originale, Nightdive Studios descrive il titolo come segue:

"Da Nightdive Studios, SiN: Reloaded è un'esperienza completamente rimasterizzata dello sparatutto del 1998 di Ritual Entertainment. Questo FPS grezzo, guidato dalla storia, presenta personaggi memorabili, nemici orribili e un arsenale devastante che ha spinto il Quake II Engine al limite."

Il gioco attirò l'attenzione per il suo gameplay innovativo, che includeva l'hacking di terminali informatici, l'uso della fisica per risolvere enigmi, la guida di carrelli elevatori e molto altro. Aveva anche più percorsi verso la fine in cui le tue scelte influenzavano la storia. Questa versione aggiornata offre anche contenuti extra da godere quando sarà rilasciata su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S/X.

Qui sotto potete vedere il trailer di questa extravaganza d'azione in stile retrò.