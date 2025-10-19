Sinister salutato come il "film più spaventoso mai realizzato" secondo un nuovo studio

Mentre ci avviciniamo sempre di più ad Halloween e l'oscurità stagionale si insinua. È naturale che ci accoccoliamo più spesso sul divano, abbracciamo una o due coperte e guardiamo più film dell'orrore. Tutti noi abbiamo i nostri preferiti fuori corso. Ma a livello scientifico, quale film horror è il più spaventoso mai realizzato? Secondo l'edizione di quest'anno di Science of Scare, la risposta a questa domanda è: Sinister.

Utilizzando varie apparecchiature, tra cui cardiofrequenzimetri e cardiofrequenzimetri. Lo studio ha concluso che Sinister è in cima alle classifiche, sia nella frequenza cardiaca media che in quella di picco. Rendendolo così, almeno scientificamente, il film più spaventoso mai realizzato.

Secondo lo studio, i primi dieci film più spaventosi mai realizzati sono:



Sinister

Ospite

Skinamarink

Insidioso

L'evocazione

Ereditario

Sorriso 2

Sorriso

L'esorcismo di Emily Rose

Parlami



Sei d'accordo con l'elenco?