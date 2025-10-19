Gamereactor

Sinister

Sinister salutato come il "film più spaventoso mai realizzato" secondo un nuovo studio

Almeno secondo lo studio Science of Scare di quest'anno.

Mentre ci avviciniamo sempre di più ad Halloween e l'oscurità stagionale si insinua. È naturale che ci accoccoliamo più spesso sul divano, abbracciamo una o due coperte e guardiamo più film dell'orrore. Tutti noi abbiamo i nostri preferiti fuori corso. Ma a livello scientifico, quale film horror è il più spaventoso mai realizzato? Secondo l'edizione di quest'anno di Science of Scare, la risposta a questa domanda è: Sinister.

Utilizzando varie apparecchiature, tra cui cardiofrequenzimetri e cardiofrequenzimetri. Lo studio ha concluso che Sinister è in cima alle classifiche, sia nella frequenza cardiaca media che in quella di picco. Rendendolo così, almeno scientificamente, il film più spaventoso mai realizzato.

Secondo lo studio, i primi dieci film più spaventosi mai realizzati sono:


  1. Sinister

  2. Ospite

  3. Skinamarink

  4. Insidioso

  5. L'evocazione

  6. Ereditario

  7. Sorriso 2

  8. Sorriso

  9. L'esorcismo di Emily Rose

  10. Parlami

Sei d'accordo con l'elenco?

Sinister

