Sinister salutato come il "film più spaventoso mai realizzato" secondo un nuovo studio
Almeno secondo lo studio Science of Scare di quest'anno.
Mentre ci avviciniamo sempre di più ad Halloween e l'oscurità stagionale si insinua. È naturale che ci accoccoliamo più spesso sul divano, abbracciamo una o due coperte e guardiamo più film dell'orrore. Tutti noi abbiamo i nostri preferiti fuori corso. Ma a livello scientifico, quale film horror è il più spaventoso mai realizzato? Secondo l'edizione di quest'anno di Science of Scare, la risposta a questa domanda è: Sinister.
Utilizzando varie apparecchiature, tra cui cardiofrequenzimetri e cardiofrequenzimetri. Lo studio ha concluso che Sinister è in cima alle classifiche, sia nella frequenza cardiaca media che in quella di picco. Rendendolo così, almeno scientificamente, il film più spaventoso mai realizzato.
Secondo lo studio, i primi dieci film più spaventosi mai realizzati sono:
- Sinister
- Ospite
- Skinamarink
- Insidioso
- L'evocazione
- Ereditario
- Sorriso 2
- Sorriso
- L'esorcismo di Emily Rose
- Parlami
Sei d'accordo con l'elenco?