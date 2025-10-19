Sinner batte Alcaraz al Six Kings Slam e Djokovic si ritira dopo aver perso il primo set

HQ

Jannik Sinner ha esteso il suo dominio al Six Kings Slam, vincendo la seconda edizione del torneo di esibizione a Riyadh, in Arabia Saudita, vincendo (ancora una volta) il più grande premio in denaro di sempre nel tennis e vendicandosi di Carlos Alcaraz per la loro recente finale agli US Open (e le altre sette volte che Alcaraz ha battuto Sinner negli ultimi due anni in partite ufficiali).

La finale si è conclusa 6-2, 6-4 ed è durata 1 ora e 13 minuti. Alcaraz ha detto cheSinner a volte sembra che "stia giocando a ping pong" e ha elogiato il suo servizio migliorato. Ha anche detto che hanno un'amicizia speciale fuori dal campo a parte la rivalità in campo. "Parliamo molto più di quanto si pensi".

"Vuoi migliorare come giocatore e, per questo, hai bisogno di rivalità e, soprattutto, di una bella amicizia fuori dal campo. Abbiamo un'amicizia molto speciale", ha aggiunto Sinner alla folla entusiasta di Riyadh, che in precedenza aveva visto Novak Djokovic ritirarsi dal suo match contro Taylor Fritz dopo aver perso il primo set al tie-break, un set durato più a lungo della finale.

Il veterano serbo si è arreso dopo un set fisicamente impegnativo e, nonostante le sue migliori intenzioni, il suo corpo di 38 anni potrebbe essere a corto di benzina. Djokovic giocherà le Nitto ATP Finals a novembre.