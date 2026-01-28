Sinner e Djokovic prepararono la emozionante semifinale degli Australian Open dopo il ritiro di Musetti

HQ

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno nella semifinale degli Australian Open, ma non nel modo in cui molti si aspettavano. Lorenzo Musetti dominava Djokovic 6-4, 6-3 nei set iniziali, e sembrava che andassimo a una semifinale tutta italiana. Ma poi Musetti si è ritirato nel terzo set, quando era 1-3, a causa di un infortunio alla gamba destra superiore.

Djokovic ha ammesso che avrebbe perso la partita: "Stasera stavo tornando a casa. Non so cosa dire se non che mi dispiace molto per lui ed è stato un giocatore molto migliore", ha detto il serbo 38enne riguardo all'italiano ventitreenne.

"Queste cose succedono nello sport. Mi è successo alcune volte, ma essere nei quarti di un Grand Slam, due set da ammirare e avere il pieno controllo, è davvero sfortunato. Non so cos'altro dire e gli auguro davvero una pronta guarigione. Avrebbe dovuto essere un vincitore oggi, senza dubbio".

Dal numero 1 al quarto mondiale nelle semifinali degli Australian Open

Con questa vittoria, Djokovic ha ampliato il suo record di maggior numero di vittorie in singolare agli Australian Open, 103. Successivamente, Sinner ha rapidamente sconfitto Shelton 6-3, 6-4, 6-4, allungando il suo testa a testa 9-1. Dall'altra parte, Carlos Alcaraz e Alezander Zverev si affronteranno nell'altra semifinale giovedì. Pensi che Alcaraz e Sinner saranno di nuovo in una finale del Grande Slam?