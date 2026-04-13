Sinner spodeva Alcaraz nella classifica ATP e otteneva un impressionante percorso al Masters 1.000

HQ

Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz alla finale Masters di Monte-Carlo, 7-6(5), 6-3, ed è tornato in cima alla classifica ATP lunedì, proprio quando Alcaraz stava per raggiungerlo nella lista delle settimane totali come numero 1 del mondo: Alcaraz aveva appena compiuto 66 settimane come numero 1 del mondo, come Sinner prima di questa settimana, durante le quali Sinner farà 67 settimane in cima alla classifica.

Potrebbe però accadere lunedì prossimo, dato che Sinner si riposerà mentre Alcaraz è programmato per giocare al Barcelona Open, dove difenderà 330 punti dalla finale. Se Alcaraz solleva il trofeo Conde de Godó lunedì prossimo, tornerà al posto numero 1 del mondo.

Oltre alla corsa per la classifica ATP, Jannik Sinner ha anche superato Alcaraz nella Race to Toriin dell'anno, ottenendo 3.900 punti, inclusi tre successi nel Masters 1.000, superando Alcaraz con 3.600 punti, principalmente per il titolo all'Australian Open e al Doha Open (ATP 500). Sinner ha un record di 24-2, mentre Alcaraz un record di 21-3.

Sinner ha anche eguagliato un record di Novak Djokovic nel 2015, diventando il secondo giocatore a vincere i primi tre Masters 1.000 dell'anno: Indian Wells, Monte-Carlo e Miami, e inclusa Parigi dell'anno scorso, ha vinto gli ultimi quattro Masters 1.000 trofei...