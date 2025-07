Sinner riconquista la scintilla del Grande Slam a Wimbledon

HQ

Il numero uno del mondo Jannik Sinner è rimasto composto sotto pressione per avanzare comodamente al secondo turno di Wimbledon, sconfiggendo il connazionale Luca Nardi 6-4, 6-3, 6-0. La sua prestazione sicura si è distinta in una giornata turbolenta all'All England Club, dove un numero senza precedenti di teste di serie è stato eliminato in modo scioccante.

La star americana Coco Gauff, fresca di un titolo agli Open di Francia e con l'obiettivo di una rara doppietta del Grande Slam, è stata la vittima principale. È caduta 7-6(3), 6-1 contro l'ucraina Dayana Yastremska, lottando per ritrovare il ritmo dopo il suo recente trionfo. Oltre a Gauff, anche le teste di serie Alexander Zverev e Jessica Pegula sono uscite presto, continuando lo schema di sorprese. Zverev ha perso un'estenuante battaglia di cinque set contro il francese Arthur Rinderknech, mentre Pegula è stato spazzato via dall'italiana Elisabetta Cocciaretto.

Il dramma della giornata non è finito qui. In totale, 13 teste di serie maschili e 9 teste di serie femminili sono cadute, stabilendo un nuovo record di Wimbledon per sorprese al primo turno dall'introduzione di 32 teste di serie nel 2001. Tra questi, altri nomi importanti come Lorenzo Musetti e Zheng Qinwen, che segnalano la profondità e l'imprevedibilità del torneo.

In mezzo al caos, Novak Djokovic ha superato un problema allo stomaco per eliminare Alexandre Muller in quattro set, rafforzando la sua intenzione di difendere il suo titolo. Iga Swiatek ha mostrato una forma costante con una vittoria per 7-5, 6-1 su Polina Kudermetova, anche se Wimbledon continua a sfuggirle.

Taylor Fritz ha lottato in un emozionante incontro di cinque set contro Giovanni Mpetshi Perricard, che ha registrato un servizio di 153 mph, un nuovo record di Wimbledon. Nel frattempo, i tifosi britannici hanno avuto successo con Jack Draper e altri dieci giocatori nostrani che avanzano dopo un record di sette vittorie lunedì.

Mentre il torneo si conclude, tutti gli occhi rimangono puntati sul fatto che Sinner e gli altri sopravvissuti riescano a mantenere il loro slancio in quello che promette di essere un Wimbledon imprevedibile.