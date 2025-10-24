Sinner, Zverev, Davidovich e Fonseca, in semifinale a Vienna e Basilea: sabato e domenica

HQ

Sono fissate le semifinali per i due tornei ATP 500 in campo duro di questa settimana, Vienna Open e Swiss Indoors Basel. In Austria, il risultato era un po' prevedibile, con i primi quattro giocatori teste di serie sopravvissuti: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Miñaur e Lorenzo Musetti, che hanno dato vita a semifinali molto emozionanti.

Nel frattempo, in Svizzera, le cose hanno preso una piega drammatica quando tre delle quattro partite dei quarti di finale di venerdì si sono concluse con un walkover: Casper Ruud si è ritirato dopo un set contro Davidovich, tie-break incluso; Felix Auger-Aliassime si è ritirato dopo aver perso il primo set contro Jaume Munar, e Denis Shapovalov si è ritirato nel terzo set contro Joao Fonseca.

Partite di tennis sabato 25 ottobre

Semifinali Swiss Indoors Basel:



Joao Fonseca contro Jaume Munar: 15:00 CEST, 16:00 BST



Ugo Humbert contro Alejandro Davidovich Fokina: 17:00 CEST, 16:00 CEST



Semifinali del Vienna Open:



Jannik Sinner contro Alex de Miñaur: 15:00 CEST, 16:00 BST



Lorenzo Musetti contro Alexander Zverev: 17:10 CEST, 16:10 BST



La finale di entrambi i tornei si terrà domenica, prima dell'inizio del Masters di Parigi la prossima settimana.