Sinner, Zverev, Davidovich e Fonseca, in semifinale a Vienna e Basilea: sabato e domenica
Jannik Sinner affronterà Alex de Miñaur sabato, inoltre Davidovich e Munar potrebbero lottare in finale per il loro primo titolo.
Sono fissate le semifinali per i due tornei ATP 500 in campo duro di questa settimana, Vienna Open e Swiss Indoors Basel. In Austria, il risultato era un po' prevedibile, con i primi quattro giocatori teste di serie sopravvissuti: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Miñaur e Lorenzo Musetti, che hanno dato vita a semifinali molto emozionanti.
Nel frattempo, in Svizzera, le cose hanno preso una piega drammatica quando tre delle quattro partite dei quarti di finale di venerdì si sono concluse con un walkover: Casper Ruud si è ritirato dopo un set contro Davidovich, tie-break incluso; Felix Auger-Aliassime si è ritirato dopo aver perso il primo set contro Jaume Munar, e Denis Shapovalov si è ritirato nel terzo set contro Joao Fonseca.
Partite di tennis sabato 25 ottobre
Semifinali Swiss Indoors Basel:
- Joao Fonseca contro Jaume Munar: 15:00 CEST, 16:00 BST
- Ugo Humbert contro Alejandro Davidovich Fokina: 17:00 CEST, 16:00 CEST
Semifinali del Vienna Open:
- Jannik Sinner contro Alex de Miñaur: 15:00 CEST, 16:00 BST
- Lorenzo Musetti contro Alexander Zverev: 17:10 CEST, 16:10 BST
La finale di entrambi i tornei si terrà domenica, prima dell'inizio del Masters di Parigi la prossima settimana.