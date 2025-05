HQ

"Sammy!"

Quel primo jumpscare, quel primo boom in sala mi hanno catapultato indietro come pochi film hanno fatto e mi hanno costretto a rendermi conto che dovevo concentrarmi su ciò che stava accadendo davanti ai miei occhi. Per provare Sinners, l'ultimo successo al botteghino di Ryan Coogler.

Arrivare a Sinners piuttosto tardi mi ha dato una prospettiva un po' più alterata rispetto a qualcuno che guarda il weekend di apertura del film. Ero consapevole della grande quantità di clamore associato a questo film e temevo che potesse soffocarlo. Dai, quanto potrebbe essere bello un film sui vampiri? Michael B. Jordan che fa l'intera performance di Tom Hardy in Legends sembrava divertente, ma sono sempre scettico ogni volta che mi viene lanciato troppo clamore attraverso i social media e il passaparola.

Con Sinners, però, l'hype è davvero giustificato. L'horror di Ryan Coogler ambientato nel Mississippi dell'era di Jim Crow, incentrato su un gruppo di persone che cercano di godersi la serata di apertura di un nuovo locale in cui i vampiri fanno tutto il possibile per rovinare i festeggiamenti, è grondante di sapore, originalità ed eccitazione fin dai primi fotogrammi. Il film emana un senso di cura e creatività in ogni momento, in ogni scelta, invitando a pensarci tanto quanto Coogler ci ha chiaramente pensato. Non ha paura di lasciare che le cose si siedano, di lasciarti godere del periodo di tempo e dell'ambientazione che Coogler ha portato in vita.

Dopo un'introduzione che ti ricorda che sì, i vampiri arriveranno ad un certo punto, ci viene offerta una buona dose di ambientazione della scena. Ci viene presentato Sammy, il figlio di un predicatore che sogna di diventare un musicista blues. Incontriamo anche i gemelli Smokestack, i personaggi di Michael B. Jordan nel film. I gemelli si sentono così affermati che è difficile credere che non abbiano già fatto un film su di loro. Non puoi davvero dire di non aver mai visto i loro simili prima. Smoke, il fratello maggiore, è più tranquillo, più ruvido del suo affascinante fratello Stack, ma il modo in cui Jordan sembra passare senza sforzo da uno all'altro mi ha costretto a ricordare a me stesso che c'è solo un attore che interpreta entrambi. Jordan ha anche fatto un lavoro fantastico facendoli sentire come fratelli, che avevano vissuto molte vite prima degli eventi del film, uniti all'anca in tutti loro. C'è un senso di amore genuino lì, che può essere difficile da creare considerando che spesso è necessario tenere i gemelli separati per evitare di spendere soldi per gli effetti.

Il resto delle interpretazioni in Sinners sono altrettanto immacolate. Miles Caton è una star in divenire, e si tiene facilmente con gli attori di peso massimo con la stessa facilità con cui Dominic Sessa ha fatto in The Holdovers. Hailee Steinfeld è molto brava nei panni dell'amante abbandonata di Stack, ma forse mi sarebbe piaciuto vederla di più nelle prime fasi del film. Wunmi Mosaku è una presenza brillante e radicata nel film che è abbastanza ben informato sui vampiri da assicurarsi che non stiamo urlando allo schermo dicendo ai nostri eroi di usare aglio e argento. Delroy Lindo è un ladro di scena nei panni di Delta Slim, ma la vera star al di fuori di Jordan è Jack O'Connell nei panni di Remmick, il capo della minaccia dei vampiri e un uomo che può essere tanto minaccioso quanto accattivante in certi momenti.

Forse la prima metà del film, prima che Remmick decida di rovinare la serata a tutti, è la metà migliore, e avremmo potuto averne di più, ma O'Connell è semplicemente così bravo in questo ruolo che il film sembrerebbe un po' vuoto senza di lui. Tuttavia, man mano che Sinners continua, e entriamo nel vivo dell'azione, diventa chiaro che forse Coogler ha fatto il passo più lungo della gamba. Ai gemelli viene data una storia da gangster, avendo rubato sia dalla mafia irlandese che da quella italiana, portandoli a trovarsi nei guai prima che gli esseri soprannaturali si presentino per cercare di drenare il loro sangue. Anche il KKK è presente, aggiungendo un'altra fazione nemica al mix. Inoltre, ci sono entrambe le loro relazioni con i rispettivi interessi amorosi, insieme al costante sottofondo della grave disuguaglianza diffusa in America durante questo periodo. La maggior parte delle volte, il film si destreggia bene tra tutto questo, ma c'è la netta sensazione che Coogler abbia avuto l'idea di due, forse tre film qui, e li abbia mescolati in uno.

Nella sua azione, Sinners è per lo più solido, tranne che per una scena in cui i nostri eroi si scontrano con la minaccia dei vampiri, in cui solo Jordan sembra davvero muoversi. Tutti gli altri rimangono fermi, ottenendo di tanto in tanto un primo piano mentre sparano con un fucile, ferendo un vampiro in modo che Jordan possa andare a finirlo. C'è una grande scena proprio alla fine del film che in gran parte compensa, ma alcune delle scene d'azione sembravano un po' piatte.

Sinners è un film ottimamente ritmato, recitato e girato in modo eccellente. Si destreggia molto, e non sempre riesce a far girare i suoi numerosi piatti nonostante ne introduca di nuovi, ma il nucleo del film è così fantastico che è stato difficile uscire dal cinema con qualcosa di diverso da un sorriso sul viso e le canzoni del film in testa. Una brillante esperienza cinematografica e un promemoria del fatto che Coogler è uno dei nomi più eccitanti della Hollywood moderna.