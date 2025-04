Sinners continua a dominare al botteghino

HQ

Il dramma sui vampiri di Ryan Coogler Sinners non mostra segni di perdere slancio. Il film ha incassato ben 45 milioni di dollari durante il suo secondo fine settimana negli Stati Uniti, un calo minimo rispetto alla sua apertura, rendendolo uno dei film horror di maggior successo di tutti i tempi. Questo successo consolida sia Coogler che Michael B. Jordan come due dei nomi più caldi di Hollywood in questo momento.

Allo stesso tempo, la riedizione del 20° anniversario de La vendetta dei Sith ha riservato una grande sorpresa guadagnando 25,2 milioni di dollari, mettendo in ombra il debutto di The Accountant 2, che ha aperto con 24,4 milioni di dollari. Nel frattempo, The Minecraft Movie continua a schiacciarlo al botteghino, accumulando ora ben 773 milioni di dollari a livello globale.

Sei riuscito ad andare al cinema questo fine settimana?