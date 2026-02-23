Sinners, una battaglia dopo l'altra, e giuro che vincono alla grande ai BAFTA

HQ

Ieri sera si sono tenuti i British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) e, sebbene sembrasse una corsa a un solo cavallo con One Battle After Another che ha ricevuto un numero significativo di nomination, ci sono stati anche altri grandi nomi del catalogo cinematografico del 2025 che hanno ricevuto qualche apprezzamento.

L'epopea moderna di Paul Thomas Anderson ha vinto i premi per Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura Adattata, Attore Non Protagonista per Sean Penn e Fotografia. Non è stato un brutto bottino, e nessun singolo film ha avuto successo meglio quella sera. Sinners ha fatto la storia ai BAFTA, però, ottenendo quattro vittorie: il maggior numero per un film di un regista nero alla cerimonia di premiazione. Wunmi Mosaku ha vinto come Miglior Attrice Non Protagonista, Michael P. Shawver per il Montaggio, Ludwig Göransson ha ricevuto un premio per la Colonna Sonora Originale e Ryan Coogler ha vinto un BAFTA per la Miglior Sceneggiatura Originale.

Altri successi significativi includono Hamnet, che ha valso a Jessie Buckley il premio come Miglior Attrice Protagonista e il premio per il Miglior Film Britannico, oltre a I Swear, che ha fatto vincere all'attore Robert Aramayo come Miglior Attore Protagonista, oltre a un'altra nomination per il Miglior Casting. La vittoria di Aramayo potrebbe aver scioccato il mondo del cinema più ampio, ma chi ha visto il film loda molto la sua performance.

Il più grande perdente della serata è stato Marty Supreme, che è a pari merito per il maggior numero di sconfitte ai BAFTA nella storia dopo non aver portato assolutamente nulla alla cerimonia. Se vuoi vedere la lista completa dei vincitori e vedere se il tuo film preferito è riuscito a portare a casa un po' d'oro, qui c'è la lista completa del BAFTA.