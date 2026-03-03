Sinners, Weapons, Get Out e altro sono parodiati nel primo trailer di Scary Movie 6

La serie horror comica parodia dei fratelli Wayans è ufficialmente tornata, e i fan del franchise Scary Movie potranno aspettarsi con piacere nuove parodie dei film più inquietanti degli ultimi anni. Sinners, Weapons, M3GAN, The Substance, Smile, e ovviamente classici come Scream sono tutti presenti nel trailer Scary Movie 6.

È difficile cogliere un senso di trama generale in Scary Movie 6, ma con così tante battute lanciate via, non serve davvero una storia che leghi tutto insieme. Un serial killer è in libertà, Cindy e Brenda si riuniscono nonostante la prima sia ora ufficialmente razzista, e Marlon e Shawn Wayans stanno organizzando una festa di Halloween che sicuramente ricorderemo.

Oh, c'è anche un cameo di Kai Cenat. Scary Movie 6 uscirà il 12 giugno 2026 negli Stati Uniti, e se avrà successo, i Wayan ci hanno assicurato che non sarà la fine dei loro film parodia.