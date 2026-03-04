Sir Ben Kingsley interpreterà "un ruolo chiave" in Sonic the Hedgehog 4

HQ

Ieri abbiamo riportato che le riprese per Sonic the Hedgehog 4 sono ufficialmente iniziate. Il film è previsto per la prima uscita il 19 marzo del prossimo anno e, grazie alla scena post-crediti nel film precedente, sappiamo che sia Amy Rose che Metal Sonic appariranno in una storia almeno in parte ispirata a Sonic CD.

Anche se sappiamo da diverse settimane che Kristen Bell interpreterà Amy, non abbiamo idea di chi avrà l'onore di interpretare Metal Sonic. Ieri abbiamo ipotizzato che probabilmente sarà una persona molto famosa, considerando il resto del cast, e che probabilmente avremo presto la risposta, ora che le riprese sono iniziate.

E forse ora abbiamo la nostra risposta. Il rinomato insider di Hollywood Jeff Sneider ha annunciato nella sua ultima newsletter che il vincitore dell'Oscar Sir Ben Kingsley apparirà in Sonic the Hedgehog 4 in un "ruolo chiave" ancora da rivelare. Alcuni ipotizzano che possa interpretare il ruolo di Eggman Nega (un futuro e ancora più malvagio Eggman), ma il candidato più probabile è forse Metal Sonic, il cui aspetto già conosciamo.

Possiamo aggiungere due suggerimenti nostri e pensare spontaneamente che Kingsley sarebbe stato perfetto come il boss di Sonic Generations, il Mangiatempo o, in alternativa, come Silver il Riccio (il viaggio nel tempo sembra essere una cosa comune in Sonic the Hedgehog 4, e entrambi questi personaggi potrebbero quindi inserirsi nella storia).