Sir David Attenborough riceve messaggi di compleanno "travolgenti" mentre compie 100 anni
Come uno dei circa cinque britannici universalmente amati, siamo lieti di vedere che Sir David continua a trasmettere messaggi importanti sulla protezione della fauna selvatica.
Sir David Attenborough compie oggi 100 anni. Nato l'8 maggio 1926, ha avuto una carriera radiotelevisiva che si estende dagli anni '40 e l'ha usata per aiutare milioni e milioni di persone a rendere consapevoli la necessità di proteggere la nostra fauna selvatica.
La voce di Attenborough è così famosa e amata che ci sono diversi canali YouTube che cercano di copiarla per guadagnare rapidamente con l'IA. Non c'è un fascino come i toni degli Attenborough, però, e siamo felici di continuare a goderci dopo tanti decenni di documentari incredibili e stimolanti.
Il lavoro di Attenborough viene celebrato in tutto il mondo, e BBC Earth sta organizzando una maratona di titoli selezionati per celebrare il suo centesimo compleanno. Secondo un comunicato stampa, questi titoli includono:
- Attenborough e il Drago di Mare
- Attenborough a 90
- Attenborough in Paradiso
- Gli Uccelli del Paradiso di Attenborough
- Le curiosità naturali di David Attenborough
- Grandi Meraviglie Naturali del Mondo
- Vita nel sottobosco
- La vita in onda: i 50 anni di David Attenborough in televisione
- Dei Perduti dell'Isola di Pasqua
- Mondo Naturale: L'Arca di Attenborough
- Mondo Naturale: La Meraviglia delle Uova di Attenborough
- Mondo Naturale: Uccelli Sederti - L'Arte della Seduzione
- Mondo Naturale: La Battaglia per Salvare la Tigre
- Mondo Naturale: I grandi uccelli di Attenborough
- Mondo naturale: Leopardi pescatori
- Mondo Naturale: Galapagos - Isole del Cambiamento
- Mondo Naturale: Leoni di Puma - Vita al Limite
- Mondo Naturale: Pangolini - L'animale più ricercato al mondo
- La vita dei mammiferi
- Il Canto della Terra
- Speciale Fauna Selvatica: Elefanti - Spia nel branco
- Speciale fauna selvatica: Gorilla - Sulla pista di King Kong
- Speciale sulla fauna selvatica: Grizzly - L'imprenditore della natura
- Speciale Fauna Selvatica: Leoni - Spia nella Tana
- Speciale Fauna Selvatica: Serpente - Attraverso gli occhi del serpente
- Speciale Fauna Selvatica: Squali Intelligenti - Nuotare con Roboshark
- Zoo Quest a Colori (2016)
Questi titoli saranno trasmessi in streaming sul canale BBC Earth l'8 maggio, così come ogni giovedì e venerdì per il resto del mese. Lo stesso Attenborough ha diffuso un messaggio (tramite la BBC), dicendo di essere sopraffatto dai messaggi e dal sostegno ricevuti.
"Pensavo piuttosto di festeggiare il mio centesimo compleanno in silenzio, ma sembra che molti di voi abbiano avuto altre idee. Sono stata completamente sopraffatta dagli auguri di compleanno, dai gruppi della scuola materna ai residenti delle case di cura, e innumerevoli individui e famiglie di tutte le età. Non posso rispondere a ciascuno di voi separatamente, ma vorrei ringraziarvi tutti sinceramente per i vostri gentili messaggi, e auguro a chi di voi ha organizzato i propri eventi locali: una giornata molto felice," disse.
Buon centesimo compleanno, Sir David, e grazie per tutto il lavoro che hai fatto.