Sir David Attenborough riceve messaggi di compleanno "travolgenti" mentre compie 100 anni

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Sir David Attenborough compie oggi 100 anni. Nato l'8 maggio 1926, ha avuto una carriera radiotelevisiva che si estende dagli anni '40 e l'ha usata per aiutare milioni e milioni di persone a rendere consapevoli la necessità di proteggere la nostra fauna selvatica.

La voce di Attenborough è così famosa e amata che ci sono diversi canali YouTube che cercano di copiarla per guadagnare rapidamente con l'IA. Non c'è un fascino come i toni degli Attenborough, però, e siamo felici di continuare a goderci dopo tanti decenni di documentari incredibili e stimolanti.

Il lavoro di Attenborough viene celebrato in tutto il mondo, e BBC Earth sta organizzando una maratona di titoli selezionati per celebrare il suo centesimo compleanno. Secondo un comunicato stampa, questi titoli includono:





Attenborough e il Drago di Mare



Attenborough a 90



Attenborough in Paradiso



Gli Uccelli del Paradiso di Attenborough



Le curiosità naturali di David Attenborough



Grandi Meraviglie Naturali del Mondo



Vita nel sottobosco



La vita in onda: i 50 anni di David Attenborough in televisione



Dei Perduti dell'Isola di Pasqua



Mondo Naturale: L'Arca di Attenborough



Mondo Naturale: La Meraviglia delle Uova di Attenborough



Mondo Naturale: Uccelli Sederti - L'Arte della Seduzione



Mondo Naturale: La Battaglia per Salvare la Tigre



Mondo Naturale: I grandi uccelli di Attenborough



Mondo naturale: Leopardi pescatori



Mondo Naturale: Galapagos - Isole del Cambiamento



Mondo Naturale: Leoni di Puma - Vita al Limite



Mondo Naturale: Pangolini - L'animale più ricercato al mondo



La vita dei mammiferi



Il Canto della Terra



Speciale Fauna Selvatica: Elefanti - Spia nel branco



Speciale fauna selvatica: Gorilla - Sulla pista di King Kong



Speciale sulla fauna selvatica: Grizzly - L'imprenditore della natura



Speciale Fauna Selvatica: Leoni - Spia nella Tana



Speciale Fauna Selvatica: Serpente - Attraverso gli occhi del serpente



Speciale Fauna Selvatica: Squali Intelligenti - Nuotare con Roboshark



Zoo Quest a Colori (2016)



Questi titoli saranno trasmessi in streaming sul canale BBC Earth l'8 maggio, così come ogni giovedì e venerdì per il resto del mese. Lo stesso Attenborough ha diffuso un messaggio (tramite la BBC), dicendo di essere sopraffatto dai messaggi e dal sostegno ricevuti.

"Pensavo piuttosto di festeggiare il mio centesimo compleanno in silenzio, ma sembra che molti di voi abbiano avuto altre idee. Sono stata completamente sopraffatta dagli auguri di compleanno, dai gruppi della scuola materna ai residenti delle case di cura, e innumerevoli individui e famiglie di tutte le età. Non posso rispondere a ciascuno di voi separatamente, ma vorrei ringraziarvi tutti sinceramente per i vostri gentili messaggi, e auguro a chi di voi ha organizzato i propri eventi locali: una giornata molto felice," disse.

Buon centesimo compleanno, Sir David, e grazie per tutto il lavoro che hai fatto.