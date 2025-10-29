Sir Ian Livingstone sugli inizi dei librogame di Fighting Fantasy: "Non ci è mai passato per la testa di non avere i dadi"

HQ

Ci sono poche figure nella cultura popolare e nel mondo dell'intrattenimento di oggi che hanno avuto successo in vari campi come Sir Ian Livingstone . Co-fondatore di Games Workshop, il gigante del wargame che possiede Warhammer Fantasy e Warhammer 40,000, tra le altre IP ben note, scopritore di Lara Croft e Tomb Raider nei suoi primi giorni, diventato proprietario e CEO di Eidos negli anni '90, e scrittore di numerosi romanzi e librogame di mondi fantasy presso la serie Fighting Fantasy, che è ancora attiva oggi.

Livingstone ha parlato di tutto questo e di molto altro durante la sua partecipazione al Comic-Con di San Diego a Malaga, dove ha avuto il suo panel moderato dal nostro collega David Caballero. Dopo questa chiacchierata con i partecipanti, Sir Ian ci ha rilasciato un'intervista più personale, che potete guardare per intero e con i sottotitoli qui sotto.

In questi giorni, Livingstone si è lasciato alle spalle il suo tempo dedicato ai videogiochi e a Games Workshop, e ora si dedica interamente alla scrittura. E a proposito della sua carriera e del suo contributo al medium, non potevamo fare a meno di chiedergli degli inizi della prolifica serie Fighting Fantasy, che è nata come evoluzione dei suoi giochi di D&D per adattarli a un vasto pubblico che leggeva, ma non giocava, e che avrebbe dovuto usare i dadi se voleva finire il libro. Il concetto era rivoluzionario allora (e lo è ancora), e Livingstone lo spiega così. "Giocavamo a Dungeons & Dragons da sette anni e volevamo avere un'esperienza di gioco di ruolo, quindi non ci è mai passato per la testa di non avere i dadi. Volevamo eliminare le difficoltà di giocare a un gioco di ruolo multigiocatore con un'esperienza per giocatore singolo con il Game Master sostituito dal libro".

"Tutti i libri sono un'esperienza passiva in cui si leggono le avventure di qualcun altro, ma volevamo che i nostri librogame di Fighting Fantasy fossero libri in cui tu, il lettore, sei l'eroe, quindi li ho potenziati attraverso la scelta (...) Ci sono centinaia di modi per leggere il libro, ambientato in un mondo fantastico di mostri e magia, ma un solo vero modo per finirlo. E i dadi aggiungono quella tensione ed eccitazione come in un gioco di ruolo".

"Quindi navighi nell'avventura, prendi le decisioni, si spera quelle giuste. Il mio lavoro è cercare di portarti alla morte perché voglio vederti fallire, ovviamente, e tu pensi: 'Ah, ci riproverò'. E i dadi aggiungono quell'elemento di fortuna ed eccitazione".

Il prossimo libro di Sir Ian Livingstone: "Un sacco di gente vuole tornare a Port Blacksand"

Anche se non scrive più velocemente come una volta, Livingstone mantiene viva la serie Fighting Fantasy e usa le sue vacanze per compilare appunti per le sue prossime avventure letterarie. Nel 2024 ha pubblicato The Dungeon on Blood Island, ma ha già un'idea di dove sta andando con i suoi lettori: "Molte persone vogliono tornare a Port Blacksand. La Città dei Ladri è una scelta molto popolare, quindi penso che potremmo iniziare da Port Blacksand perché è un posto orribile di pirati, vagabondi e ladri, e tutti cercano di abbatterti".

L'ambientazione sarà probabilmente piuttosto simile a una giungla, ci ha detto Livingstone, "perché sono appena stato in vacanza in Cambogia e ho visto tutti questi templi incredibili che sono come avvolti dagli alberi. E sono stato piuttosto ispirato, come lo sono stato con Death Trap Dungeon. Questo è stato dopo una vacanza escursionistica nel nord della Thailandia. C'erano molti elementi di questo. Ed è per questo che, ovunque vada, cerco di prendere appunti. Quindi tenete a mente: la giungla, il tempio e Port Blacksand".

Non perdetevi l'intervista di Sir Ian Livingstone a Gamereactor, in cui esprime anche il suo pensiero sul perché il futuro televisivo di Warhammer 40,000 sia nelle migliori mani possibili: quelle di Henry Cavill.