Per un po', il termine 'friendslop' era quasi un'affermazione dispregiativa rivolta a giochi indie più oscuri che offrono esperienze piuttosto minime, elevate dal fatto che giochi insieme agli amici e devi lavorare insieme per superare le sfide. Ma col tempo, sempre più progetti friendslop sono arrivati al punto che oggi friendslop è quasi un genere a sé stante.

Fresco di realizzazione del puzzle horror atmosferico Out of Sight, lo studio The Gang Studio ha deciso di testare le acque degli amici, tutto sotto forma di un progetto noto come Sitting Ducks. Se hai giocato a Peak, We Gotta Go, RV There Yet?, Pratfall, Yapyap, persino Super Battle Golf, la natura di Sitting Ducks è molto familiare, dato che ci vengono serviti livelli piuttosto semplici popolati da spazzatura e altri oggetti e ci viene detto di usarli per superare le sfide, che in questo caso sono eventi cataclismici e apocalittici.

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Quindi sì, ci scaraventano su isole circondate dall'acqua e ci viene detto di usare sistemi di costruzione e fusione per creare strutture e oggetti che rendano più facile sopravvivere a ogni catastrofe. Potresti dover semplicemente salire abbastanza in alto da evitare uno tsunami o invece costruire una struttura formidabile per difenderti da un colpo di meteorite, e farlo è semplice come cliccare su un oggetto per raccoglierlo, poi ricevere l'opzione di ruotare quell'oggetto nella posizione corretta, tutto questo prima di fonderlo con altri oggetti in un sistema di costruzione rudimentale ma efficace. Gran parte della spazzatura che troverai su un'isola sono risorse di costruzione di base, che siano assi di legno o travi metalliche, ma troverai anche oggetti più strani che possono essere usati per soluzioni più creative o per dare fastidio e infastidire i tuoi amici. Ad esempio, puoi accendere della dinamite per far saltare in aria orde di zombie o per riportare la build di un amico al punto di partenza - tutto dipende da quanto ti senti malvagio in un determinato giorno.

La natura del gioco è lavorare insieme per superare questi eventi catastrofici, ma Sitting Ducks non ha un modo definito per risolvere un problema, il che significa che puoi semplicemente sperimentare nel sandbox e vedere quali creazioni stravaganti riesci a mettere insieme con un sistema di costruzione semplice ma efficace. C'è una meccanica aggiuntiva, un vero strumento friendslop, si potrebbe dire, sotto forma della Mano Appiccicosa, che è esattamente quello che probabilmente pensi. Il tuo personaggio ha una mano che può afferrare oggetti e trascinarli in giro, in un modo molto meno utile rispetto al set base di costruzione, anche se è uno strumento piuttosto esilarante per infastidire gli amici e superare alcuni scenari apocalittici, come la già citata orda di zombie.

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Penso che ci sia margine di miglioramento per quanto riguarda i contenuti offerti, dato che al momento sono piuttosto limitati, quasi come se fosse un gioco in Early Access appena lanciato. Più luoghi, più disastri, oggetti più strani e oscuri con cui costruire, una semplice espansione generale del sandbox per offrire ai giocatori più opzioni, questo contribuirebbe molto a migliorare ciò che Sitting Ducks offre ai fan.

Sebbene The Gang Studio abbia fondamentalmente realizzato un gioco rudimentale, funzionale e spesso divertente in Sitting Ducks, come tutti i titoli friendslop, questo è un progetto che dipende interamente dalla compagnia che si mantiene e da ciò che voi come gruppo potete ottenere dall'esperienza più ampia. Non è affatto per giocatori solitari, e probabilmente avrai solo poche ore di intrattenimento da Sitting Ducks prima di essere pronto a andare avanti, dato che il numero di cataclismi disponibili al momento è basso e l'esperienza è quella che devi fare al meglio di essi, come accade in tutti i giochi friendslop. Ma stiamo anche parlando di un titolo che costa meno di £4 in questo momento (£6 quando il periodo di sconto finisce), quindi se ti piace questo tipo di giochi, non c'è motivo di non provarci, provarlo e vedere cosa ne pensi. Alla fine della giornata, stiamo parlando di un gioco che costa la metà di un biglietto al cinema...

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