Situazione estremamente tesa al Mexican Open: Terence Atmane perde un match per violazione del tempo

Le penalità di tempo nel tennis sono andate troppo oltre? Giovedì (venerdì mattina presto in ora europea), il serbo 26enne Miomir Kecmanović ha sconfitto il ventiquattrenne francese Terence Atmane nei quarti di finale del Mexican Open. Con un 6-3, 6-3, forse la sconfitta era inevitabile per Atmane, ma questo non rende il match point decisivo meno doloroso per il giocatore francese... che ha perso la partita a causa di una violazione del tempo.

Atmane, che servì per evitare un match point, con Kecmanovic in vantaggio, impiegò più tempo a servire, asciugando la racchetta con un asciugamano. Mentre lo faceva, l'arbitro della sedia annunciò una violazione del tempo, punto per il suo rivale, e quindi la partita era terminata. Atmane rimase immobile, silenzioso e serio per diversi secondi, mentre il pubblico fischiava l'arbitro. Dimesso, salutò Kecmanovic, che non festeggiò la vittoria e cercò di tirarlo su.

Le reazioni sono divise, con alcuni che dicono che l'arbitro dovrebbe essere più flessibile, soprattutto perché si stava preparando a servire per evitare un match point, ma le regole sono le regole, e Atmane, nonostante avesse ricevuto un avvertimento, ha scelto di chiedere un asciugamano invece.

Kecmanović affronterà successivamente Flavio Cobolli in semifinale sabato, mentre Frances Tiafoe affronterà Brandon Nakashima nell'altra semifinale. Valentin Vacherot, Mattia Bellucci e Wu Yibign sono stati eliminati anche nei quarti di finale, in un torneo in cui Alexander Zverev e Alex de Miñaur sono stati eliminati al secondo e primo turno.