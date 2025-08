Six Kings Slam ha confermato il suo ritorno quest'anno con tre nuovi tennisti

HQ

Torna quest'anno il 6 Kings Slam, il torneo di tennis esibizione ideato lo scorso anno dall'Arabia Saudita, nell'ambito delle iniziative governative (Riyadh Season) per portare turisti e investitori nella regione e diversificare la loro offerta di intrattenimento e sport (sportwashing, insomma). Mercoledì è stato annunciato che il 6 Kings Slam tornerà quest'anno nelle stesse date, dal 15 al 18 ottobre 2025, poco prima delle ATP Finals.

La formazione completa dei tennisti è:



Taylor Fritz



Aleksandr Zverev



Carlos Alcaraz



Novak Djokovic



Jannik Sinner



Jack Draper



L'anno scorso, Sinner ha battuto Alcaraz in finale (dicendo in seguito che "non giocava per soldi"). L'italiano aveva precedentemente sconfitto Djokovic. Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafa Nadal, in una delle sue ultime apparizioni tennistiche, hanno completato la line-up l'anno scorso, per un torneo che non è sanzionato dall'ATP e, come tale, non dà punti ATP né influenza alcuna classifica ufficiale.

Tuttavia, inietta un sacco di soldi. Ogni partecipante ha vinto 1,5 milioni di dollari (1,3 milioni di euro o 1,1 milioni di sterline) solo per aver partecipato. Il vincitore ha vinto altri 4,5 milioni di dollari, quindi fino a 6 milioni di dollari in totale (5,5 milioni di euro o 4,6 milioni di sterline). Questo è molto più di quello che assegna un Grande Slam, per sole tre partite se si raggiunge la finale (i campioni di Wimbledon, uomini e donne, hanno preso circa 3,4 milioni di euro o 3 milioni di sterline nel 2025).

Mentre i tennisti chiedono un aumento "sostanziale" del montepremi, sei fortunati giocatori vinceranno oltre un milione (e uno vincerà quasi sei milioni di euro) solo per andare a Riyadh e giocare fino a tre partite.