SK Gaming blocca il suo team Brawl Stars fino al 2028

HQ

Chiaramente SK Gaming vede Brawl Stars come un esport con grande potenziale per il futuro, dato che l'organizzazione europea ha annunciato una grande decisione che dimostra quanto il gioco sia importante per i suoi piani.

Sui social media, SK Gaming ha rivelato di aver legato la sua unità Brawl Stars per altri due anni, bloccando due giocatori e un allenatore in contratti che durano fino al 2028. Per quanto riguarda chi siano queste persone, tra le persone figurano David "Yoshi" Gómez, Alexis "Ope" Mangelle e l'allenatore Pedro "Pedro Guijarro" Vallés.

SK Gaming compete in Brawl Stars da anni ma non è ancora riuscito a raggiungere la cima dell'esport. In ognuno degli eventi principali World Finals che si svolgono alla fine della stagione dal 2020, SK Gaming è arrivato in semifinale ma non è avanzato oltre, assicurandosi costantemente un terzo o quarto posto nel torneo. Con questo impegno, forse l'organizzazione può fare un passo in più e finalmente sollevare un trofeo. Che ne pensi?