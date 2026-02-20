Skate per ottenere una funzione Premium+ battle pass e sta bloccando la sua isola iniziale dietro un paywall

HQ

La premessa era piuttosto solida. Offri un gioco come un'esperienza free-to-play in cui i fan possano entrare quanto poco o quanto vogliono e spendere i soldi come ritengono, fornendo al contempo feedback per guidare lo sviluppo e la crescita dell'esperienza in modo significativo. Tuttavia, non è andata esattamente come previsto per lo sviluppatore Full Circle e il loro progetto Skate, dato che il titolo skateboarding ha ricevuto molte critiche dai fan.

Con mesi di critiche già sul gioco, gli ultimi sviluppi non faranno altro che generare ulteriori contraccolpi, poiché in un articolo di Outlook si rivela che il gioco avrà un'altra funzione battle pass, un'opzione più costosa e dettagliata chiamata Premium+ Skate.pass, e bloccherà il ritorno dell'isola tutorial dietro un paywall per ben tre mesi...

Full Circle spiega questo ragionamento osservando che la funzione Premium+ è un modo per soddisfare la domanda dei fan di "più marchi reali, più valore e più scelta", mentre il ritorno dell'Isola di Grom, bloccato dietro un paywall per i possessori di Premium Skate.pass, è considerato "un vantaggio aggiuntivo" per chi investe denaro nel gioco.

Certo, ci saranno modi per accedere all'isola prima che diventi un punto principale liberamente disponibile, dato che è disponibile un pass giornaliero per Water Taxi dell'Isola di Grom per 500 Rip Chips, ma solo dal 5 maggio, permettendoti di accedere senza restrizioni alla location per 24 ore, e ci sarà anche accesso aperto tra il 14 aprile e il 5 maggio. Per quanto riguarda quando i proprietari Premium potranno entrare senza limiti, questo inizia il 10 marzo e il lancio ufficiale è previsto dopo il 2 giugno.

Full Circle conclude con: "Il nostro obiettivo resta lo stesso. Vogliamo Skate. Essere un gioco che continua a crescere e migliorare con la nostra comunità per molto tempo. L'Early Access riguarda la costruzione delle basi per quel futuro."