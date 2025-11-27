Skate Seconda stagione di a portare più funzionalità social e ad avere un'atmosfera di cultura anni '80 Skate

HQ

La prima stagione di Skate è quasi finita. Lo sviluppatore Full Circle si sta preparando a presentare il prossimo turno di contenuti, che arriverà nella seconda stagione nota come Future Radical. Il prossimo capitolo del gioco si concentrerà molto sulle funzionalità sociali e si ispirerà anche alla cultura dello skate degli anni '80.

Per riassumere cosa aspettarsi, la Stagione 2 aggiungerà nuove aree skateabili, sfide aggiuntive, modi migliori per coordinarsi con gli amici, una nuova modalità di gioco, cosmetici extra e altri eventi stagionali, incluso uno per l'inverno e uno da inserire in primavera.

La nuova modalità è conosciuta come Own the Lot ed è ispirata al classico della serie, dove come squadra di giocatori devi spuntare e superare una serie di sfide condivise entro un limite di tempo. Più sfide superi, migliore sarà la ricompensa.

Oltre a questo, per le funzionalità social, aspettatevi di vedere chat di gruppo in-game e beacon droppable per trovare e unirsi alle feste. Questi sono abbinati a miglioramenti al Replay Editor per portare Advanced Editor e offrire ancora più modi per creare clip sorprendenti. Guardando al gameplay, le piante di mano stanno arrivando nel gioco per aggiungere ancora più opzioni di trick, e le aree extra skateable includeranno il Casper Hotel Rooftop, il Road Tunnel, Building Roof Patio e Canal Buildings, ognuno dei quali rimarrà dopo la Stagione 2 come parte dell'evoluzione continua del gioco. E questo vale anche per l'ultimo aggiornamento del pass visivo che migliora l'illuminazione, il comportamento dei pedoni, aggiunge più acconciature e opzioni estetiche, e altro ancora.

Con una nuova stagione, dovresti aspettarti anche un nuovo Skate.Pass e più cosmetici a pagamento da marchi ancora più reali come Adidas, Scifi, Ricta e OJ. Questo si riflette anche nella colonna sonora che aggiunge musica da Motorhead, Public Enemy, The Bombay Royale e altri.

Guarda il trailer della seconda stagione per Skate qui sotto.