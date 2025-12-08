HQ

Si potrebbe sostenere che l'indie è l'unica area del mondo dei videogiochi dove esistono ancora vera creatività ed espressione artistica. Certo, ci sono idee uniche e fresche che arrivano anche in altre parti del settore videoludico, ma l'indie è praticamente l'unico posto dove troverai giochi come l'ultimo progetto dello sviluppatore Sam Eng.

HQ

In poche parole, Skate Story è una miscela bizzarra, un'esperienza particolare che prende una premessa semplice come il gameplay dello skateboard che abbiamo visto usare in un remake Tony Hawk's Pro Skater e in un reboot Skate solo quest'anno, e la abbina a una narrazione strana e metaforicamente carica. È il tipo di progetto in cui puoi muoverti tra i diversi livelli realizzando combo epiche e concatenando trucchi impressionanti, mentre allo stesso tempo sei completamente perso e confuso da ciò che la storia principale cerca di raccontarti. Sarebbe come guardare un film Marvel diretto da Salvador Dalí.

Ora, questo di per sé ha aspetti positivi e negativi. Per prima cosa, il gameplay vero e proprio, soprattutto quando è il corpo che spinge avanti il gioco, è davvero brillante. Per un titolo indie sviluppato principalmente da una sola persona, ci viene offerto un programma davvero fantastico di meccaniche di skateboard. Non è affatto complessa come i giganti AAA consolidati, ma puoi facilmente padroneggiare e realizzare una serie di trick unici e vari semplicemente premendo i pulsanti nell'ordine corretto, come in una combo da picchiaduro (niente giocare con strane posizioni analogiche), grindare in molteplici modi, fare powerslide, salire e scendere dalla tavola, e scivolare facilmente per il mondo in modo piuttosto appagante. Quando puoi volare giù per colline ripide ascoltando una colonna sonora potente o devi mettere insieme combo per ottenere un punteggio alto, è un'esperienza molto ben costruita da cui puoi sfogarti molto divertimento.

Annuncio pubblicitario:

Ma poi le cose rallentano e si riduce a una narrazione metaforica. La premessa di base è che per sfuggire all'Oltretomba, si firma un patto con il Diavolo che stabilisce che se mangi la luna, sarai libero. Per raggiungere il corpo cosmico, ti viene concesso uno skateboard quasi etereo e ti trasformano in un essere di vetro e dolore, un recipiente capace di contenere la luna una volta consumata. Tuttavia, man mano che la storia avanza, scopri di essere stato ingannato in moltissimi modi, incluso il fatto che non esiste una luna ma sette, e che il Diavolo non ha nemmeno intenzione di lasciarti andare via se completi l'impresa... Tutto ciò significa che, man mano che avanzi in ogni capitolo, vengono introdotti diversi colpi di scena narrativi, alcuni che fanno riferimento ad Alice nel Paese delle Meraviglie, come inseguire un coniglio (che in realtà si scopre essere un topo, il che è confuso, sì) attraverso portali (tane del coniglio), e altri che si allineano con i nove cerchi dell'inferno di Dante. A volte è molto da assimilare e può sembrare di fissare un dipinto surreale in un museo cercando di capire la premessa dietro, tranne che con la precisazione che questo non è un dipinto aperto all'espressione, ma piuttosto un videogioco con una narrazione chiara e in evoluzione.

Oltre alla storia che alcuni connetteranno e adoreranno e lasciano altri perplessi, troviamo una struttura strutturata in cui ogni capitolo viene costruito fondamentalmente allo stesso modo. Si inizia attraversando alcuni portali in intensa azione di skateboard e poi si atterra in un ambiente più aperto dove bisogna completare alcune attività minori e strane per progredire. Questa è la parte del gioco più aperta alla libertà del giocatore, poiché puoi passare tutto il tempo che vuoi in queste zone, facendo trucchi e accumulando punti anima che sono praticamente una valuta da spendere solo per cosmetici se vuoi. Non devi mai procurarti un singolo cosmetico se non vuoi, ma l'opzione c'è. Comunque, spunti questi compiti secondari bizzarri, come aiutare un piccione con blocco dello scrittore raccogliendo lettere nell'area a scrivere parole come "Cheese" così puoi prendere in prestito il suo portatile per stampare un modulo per poter dormire e toglierti di dosso un reparto di supervisione in stile 1984 (lo so, davvero strano), e alla fine puoi progredire alla parte finale del capitolo che di solito si presenta sotto forma di combattimento con un boss.

Annuncio pubblicitario:

I combattimenti con i boss sono spettacoli visivi, ma non sono idee molto complesse. In sostanza, devi "sconfiggere" le lune (e altre ancora...) accumulando punteggi e punti tramite trucchi e combo, e poi mettendoli in banca tipicamente con la luce lanciata da questi boss per danneggiarli. Non è un evento enorme, dato che spesso questi incontri finiscono in cinque minuti circa, ma sono alcune delle parti più memorabili del gioco più ampio. L'impostazione di ogni capitolo porta varietà nel gameplay, anche se il ritmo è forse un po' meno bilanciato a causa delle parti aperte e delle missioni che sono tipicamente molto, molto lente. Oh, e di nuovo, incredibilmente strano.

A parte tutto questo, le altre parti di Skate Story che spiccano sono senza dubbio lo stile artistico e la colonna sonora. L'arte è giustamente strana e forse un po' difficile da comprendere a volte, anche se è unica e memorabile e si sente molto in linea con questo progetto. Poi abbiamo la colonna sonora creata dall'artista newyorkese Blood Cultures, e questa è forse la mia parte preferita di Skate Story, perché presenta una colonna sonora varia ed emozionante che offre musica in ogni tipo di tema e categoria che si adatta perfettamente alla parte del gameplay in cui sei immerso. È speciale e ti resta impresso, con l'elemento audiovisivo di Skate Story che offre una collaborazione espressiva e creativa che non troveresti al di fuori dello spazio indie.

Ma questa è proprio la cosa di questo gioco: mentre ci sono parti che impressionano, caratteristiche che abbracciarai e apprezzerai, ci sono anche altri elementi da cui ti lascerai francamente perplesso. È un equilibrio strano, un prodotto finale che, nei giorni dopo averlo chiuso, ancora non riesco a comprendere in certi punti. Ma questo significa che è memorabile e unico, quindi se ti piacciono gli indie che spingono i confini dell'espressione creativa, Skate Story ha molto da offrire. Allo stesso modo, se ti piacciono i videogiochi più diretti e meno complicati, forse è meglio lasciarti andare a questo. Ti lascio con quello.