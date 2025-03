Skate Story arriverà su PS5 e PC entro la fine dell'anno

HQ

Inizialmente annunciato nel lontano 2022 per un'uscita nel 2023, Skate Story dello sviluppatore solista Sam Eng sembra finalmente più vicino all'uscita nel nuovo trailer di Overlord, che accompagna anche la notizia che il gioco verrà lanciato per PS5 entro la fine dell'anno.

Non siamo ancora sicuri di quando avverrà esattamente il lancio, ma c'è ancora molto del 2025 da masticare, con molti eventi in cui Skate Story potrebbe rivelare la sua data di uscita, come un Devolver Direct o qualcosa di simile.

Skate Story ci mette nei panni di un demone che deve navigare negli Inferi per arrampicarsi fino alla Luna e divorarlo. Roba strana, ma il mondo di Skate Story sembra così unico che non riusciamo a staccare gli occhi da esso.