Skate Story finalmente ottiene la data di uscita di dicembre nel nuovo trailer

Finalmente, un gioco che non verrà spostato nel 2026. Skate Story di Devolver Digital e Sam Eng ci ha fornito una data di uscita, e piuttosto che buttarsi nel prossimo anno, quest'anno si limiterà alla sua uscita l'8 dicembre.

Skate Story segue un demone, fatto di vetro e dolore, che pattina intorno all'inferno dopo aver fatto un patto con il diavolo. Vagherai per il mondo, divorando le lune in modo da poter pagare il tuo debito. Tuttavia, sembra che nel corso del gioco vedremo che divorare una luna può avere conseguenze piuttosto negative, che dovremo affrontare man mano che la nostra avventura di pattinaggio continua.

Combinando un look elegante e una colonna sonora martellante, Skate Story è stato nella mente dei giocatori da quando è stato rivelato nel lontano 2020. Da allora ha avuto numerose finestre di rilascio, ma ora sembra finalmente pronto per sbarcare su PC, PS5 e Nintendo Switch 2 in un paio di mesi.