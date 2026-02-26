Skate sviluppatore Full Circle colpito da licenziamenti nel tentativo di "supportare meglio" il futuro del gioco

HQ

EA e lo sviluppatore Full Circle sembrano non riuscire a passare una settimana senza condividere qualche notizia deludente sul reboot Skate. La settimana scorsa, tutto ruotava attorno all'isola tutorial di ritorno, che arriverà per i suoi primi mesi chiedendo ai giocatori di pagare per l'accesso, cosa che in passato Full Circle aveva detto non avrebbe mai fatto. Ora, le notizie di questa settimana sono le più scoraggianti di tutte.

È confermato che Full Circle sta subendo licenziamenti. Lo studio sta riducendo la sua forza lavoro nel tentativo di "supportare meglio il futuro a lungo termine di Skate e concentrare il team sulle cose che per te contano di più - e rendere quelle cose grandi."

L'annuncio di questi cambiamenti cerca di distorcere la notizia come se fosse un cambiamento positivo per Full Circle, spiegando che si tratta di una trasformazione dello studio che dovrebbe permettere al gioco di continuare a evolversi.

Il numero esatto di licenziamenti deve ancora essere confermato, ma ci viene detto che coloro che lasciano lo studio saranno supportati durante la transizione. Per quanto riguarda il futuro di Skate, l'annuncio si conclude con quanto segue.

"Il nostro lavoro su Skate continua. Non vediamo l'ora di lavorare con voi mentre ci muoviamo più velocemente, ascoltiamo più attentamente e offriamo costanza a tutti voi. Il nostro impegno verso Skate., e verso i milioni di giocatori che ci credono, rimane forte."