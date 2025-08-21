Skeletor ritorna in He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

Un nuovissimo gioco di He-Man è in arrivo. He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction è un picchiaduro a scorrimento laterale in stile pixel art di ispirazione retrò, sviluppato da Bitmap Bureau insieme a Mattel e Limited Run Games. I giocatori prenderanno il controllo di He-Man, Teela, Man-At-Arms e altri, combattendo in 12 livelli ampi e diversificati pieni di azione implacabile, potenziamenti, magia e abilità speciali. La missione: impedire a Skeletor di completare un antico rituale che potrebbe far precipitare Eternia nell'oscurità eterna.

Erika Winterholler di Mattel ha descritto il progetto come "una lettera d'amore a coloro che sono cresciuti con He-Man", combinando immagini classiche con un gameplay moderno. Josh Fairhurst di Limited Run Games ha aggiunto che è "il gioco arcade di Masters of the Universe che desideravo da bambino". He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction è confermato per Playstation 5, Xbox Series S/X, Switch e PC. Dai un'occhiata al fantastico trailer qui sotto.