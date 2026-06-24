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Skoda presenta il suo modello più grande di sempre

Ecco il Peaq - la più grande Skoda mai progettata.

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Sembra che Skoda non sia soddisfatta dei SUV Enyaq e Kodiaq, e ora abbia presentato un modello completamente nuovo, che è anche il modello più grande che abbiano progettato - ecco il Peaq.

È un SUV elettrico a sette posti che si posiziona sopra l'Enyaq ed è progettato per competere con veicoli elettrici per famiglie numerose come la Kia EV9. Misurando 4,87 metri di lunghezza, è persino più grande del Kodiaq. La gamma è una delle cifre principali. A seconda della versione, il Peaq può percorrere fino a 640 chilometri con una carica, mentre la ricarica rapida può rifornire la batteria dal 10 all'80% in circa 28 minuti. Gli acquirenti possono scegliere tra pacchi batterie da 63 kWh e 91 kWh, con varianti a trazione posteriore e integrale disponibili.

Offre fino a 935 litri di spazio carico in configurazione a cinque posti, oltre a un spazio aggiuntivo sotto il cofano. Skoda afferma inoltre di avere il tetto panoramico più grande mai montato su uno dei suoi veicoli e offre caratteristiche come sedili massaggianti, impianto audio Sonos e ricarica bidirezionale.

La sorpresa più grande potrebbe essere il prezzo. In Germania, si prevede che il Peaq inizierà intorno ai 50.000 €, rendendolo la Škoda più costosa mai venduta, sebbene comunque visibilmente più economica rispetto a molti SUV elettrici premium a sette posti.

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