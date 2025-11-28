Skyler Gisondo si inserisce nel cast di Shrek 5 come uno dei figli di Shrek

HQ

È stato rivelato molto tempo fa, a questo punto, che Zendaya si sarebbe unita al cast di Shrek 5 nel ruolo della figlia di Shrek e Fiona, conosciuta come Felicia. Ma chiunque conosca la loro storia di Shrek sa che Shrek e Fiona in realtà ebbero tre figli, con Fergus e Farkle come gli altri due figli.

Dato che il prossimo film d'animazione includerà una versione più adulta e adolescente di Felicia, dovremmo aspettarci qualcosa di simile da Fergus e Farkle, o questi due si sono già trasferiti a Molto, Lontano... Si scopre che dovremmo.

Secondo The Hollywood Reporter, si è rivelato che Skyler Gisondo (recentemente noto per essere diventato Jimmy Olsen nell'universo DC) e Marcello Hernandez di Saturday Night Live si uniranno al cast nei ruoli rispettivamente di Farkle e Fergus.

Non sappiamo altro sul cast rafforzato e ampliato, ma si presume che, alla fine, ci sarà una formazione di A-list ricca che supporterà Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy e Zendaya.