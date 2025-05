Skype è ufficialmente morto

HQ

Dopo 22 anni che ci hanno avvicinato ad amici lontani, familiari e altro ancora, Skype ha ufficialmente chiuso. La decisione di porre fine a Skype è stata annunciata all'inizio di quest'anno e ora il servizio di comunicazione è scomparso per sempre.

Se vai sul sito Web di Skype ora, verrai accolto con un messaggio che rivela che il servizio è effettivamente sparito e che se desideri un metodo di comunicazione Microsoft, dovrai accedere a Teams. Puoi scambiare tutti i tuoi contatti e dettagli abbastanza facilmente, se vuoi mantenere le impostazioni del tuo account da Skype.

Mentre TeamSpeak e Discord offrivano ai giocatori alternative a Skype negli anni 2010, sembrava che la vera campana a morto per il servizio fosse arrivata durante la pandemia, quando nonostante offrisse le stesse funzioni di Zoom, Teams e altro, sembrava che tutti ignorassero Skype dopo che era stato al nostro fianco per decenni.

Con così tanti concorrenti disponibili, sia per i giocatori che per coloro che utilizzano le videochiamate e le chiamate vocali per lavoro, sembrava che Skype facesse fatica a rimanere a galla. Il suo punto di forza unico non era più così unico e, nonostante continuasse, i suoi anni migliori erano molto lontani quando abbiamo raggiunto gli anni 2020.

