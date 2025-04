Skyverse rinominato Everwind e conferma il suo arrivo su console

Enjoy Studio e Bohemia Interactive hanno rotto il silenzio su Skyverse per condividere alcune grandi novità. Il primo e forse il più importante è che Skyverse è ora conosciuto come Everwind, a seguito di una piccola disputa sul marchio.

"Qualche settimana fa, la nostra domanda di marchio è stata contestata. Anche se la questione legale avrebbe potuto essere risolta in un lungo processo giudiziario, abbiamo deciso di non procedere, in quanto avrebbe ritardato in modo significativo la presentazione del gioco ai giocatori. Dato che lo sviluppo sta procedendo bene e che vogliamo portare Everwind ai giocatori il prima possibile, abbiamo deciso di andare avanti con un nuovo nome", ha dichiarato Michał Baraniak, CEO di Enjoy Studio S.A. "Crediamo anche che il nuovo nome rappresenti molto meglio il mondo e la nostra visione, permettendoci di rimanere completamente concentrati sulla creazione della migliore esperienza possibile per la nostra community".

Everwind, come sarà ora noto, è un gioco d'avventura open-world con una grafica semplice simile a Minecraft in cui esploriamo un vasto mondo fantastico pieno di segreti e pericoli. Il progetto sta procedendo lentamente, mentre il team continua a lavorare sulla sua direzione visiva e creativa.

Oltre a questo cambio di data, Enjoy Studio ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay, che potete guardare qui sotto. E potete anche dare un'occhiata alla nostra intervista con lo studio all'ultima Gamescom, che potete vedere anche qui sotto.

HQ