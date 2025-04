Slain 2: The Beast Within annunciato, in uscita il prossimo anno

Ucciso! è uscito all'inizio del 2016 come uno splendido titolo con pixel art ordinata, una storia interessante e una gloriosa colonna sonora... che si è rivelato un disastro tecnico assoluto che avrebbe potuto essere dimenticato per sempre. Fortunatamente, il team di Steel Mantis non ha gettato la spugna ed è tornato pochi mesi dopo quell'anno con una versione infinitamente più rifinita chiamata Slain: Back from Hell, che, ora, offriva davvero l'esperienza che i giocatori chiedevano.

Sono passati più di nove anni da allora, ma ora sono pronti a svelare il suo sequel. Qualche giorno fa è apparsa la pagina Slain 2: The Beast Within su Steam, e sebbene non ci sia ancora un trailer di annuncio, sembra che questo sequel manterrà lo stesso spirito hardcore dell'originale, elevando la sua pixel art a nuovi livelli.

Slain 2 ci porterà attraverso tre diversi percorsi nel gioco, portando ancora una volta la spada Bathoryn e i suoi poteri elementali mentre ti trasformi in un lupo mannaro alla luce della luna piena.

Al momento, Slain 2: The Beast Within non ha una data di uscita oltre la finestra del 2026, ma puoi dare un'occhiata alla sua pagina sulla piattaforma di Valve e ad alcuni screenshot qui sotto.