Novak Djokovic denuncia la contraddizione di Alcaraz nelle sue lamentele sul calendario del tennis

Novak Djokovic, noto per essere uno dei più grandi giocatori attivisti dell'élite del tennis, si è lamentato del fatto che i giocatori "non sono abbastanza uniti" e ha criticato alcuni giocatori di alto livello che si lamentano nei media di certe cose, ma poi non fanno mai nulla al riguardo o spingono ulteriormente per un cambiamento.

Arriva dopo che Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Iga Swiatek si sono lamentati della saturazione del calendario, con troppi tornei obbligatori e, in particolare i Masters 1.000, troppo lunghi, che potrebbero ostacolare la loro forma fisica a lungo termine. Djokovic non è in disaccordo con loro, anzi, ma è stato molto critico nei confronti dei giocatori che si lamentano ma non fanno nulla al riguardo (via Tennis365).

"Come giocatore e qualcuno che gioca ai massimi livelli da più di 20 anni, posso dire che i giocatori non sono abbastanza uniti. I giocatori non partecipano abbastanza quando dovrebbero. Quindi fanno i commenti e si lamentano, e poi se ne vanno. E poi se qualcosa non va, dopo un certo periodo di tempo tornano di nuovo."

Djokovic continua: "C'è bisogno che i migliori giocatori si siedano, si rimbocchino le maniche e si preoccupino un po' di più di partecipare alla comprensione di tutti i temi caldi, direi. Perché uscire sui media e parlare del più e del meno, ok, potrebbe suscitare un po' di energia o un po' di attenzione. Ma alla fine della giornata, non cambierà nulla".

La contraddizione nelle lamentele di Alcaraz

Djokovic sottolinea anche una contraddizione tra i giocatori che si lamentano della lunghezza del calendario ma poi si iscrivono a partite di esibizione, e pensa che, alla fine della giornata, sia uno sport individuale e i giocatori possano ancora fare delle scelte.

"Vedo alcuni giocatori che forse dicono che ci sono regole imposte e così via. Ma ci sono regole imposte per i bonus. Quindi puoi perdere il bonus, ma è la scelta che sei disposto a fare se vuoi giocare di meno", ha detto Djokovic in quello che è sembrato un colpo quasi diretto ad Alcaraz, che si è iscritto al 6 Kings Slam alla fine di questo mese, un torneo di esibizione con il premio in denaro più alto di sempre nel tennis (così ha fatto Djokovic).

