Slate ha finalmente confermato i prezzi del loro camion e SUV

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E ora finalmente lo sappiamo, e Slate ha mantenuto la promessa iniziale. Grazie a un dettagliato comunicato stampa, è stato rivelato il prezzo effettivo sia per lo Slate Truck che per il SUV Slate.

Mentre il Slate Truck base parte da 24.590 $ (21.000 €), il kit di conversione SUV ti costerà 29.999 $ - un po' più del previsto. L'intero concetto di Slate è la modularità, il che significa che puoi dotare la tua auto di molte funzionalità e accessori extra, tutti i quali porteranno l'auto a scendere intorno ai 40.000 dollari (circa 34.000 €), anche se è comunque molto meno costoso rispetto a molti SUV elettrici attualmente in vendita.

La conversione in SUV aggiunge una struttura posteriore dell'abitacolo, posti a sedere aggiuntivi e un tetto, trasformando di fatto il pickup compatto in un SUV adatto alle famiglie. Secondo Slate, il processo è progettato per essere abbastanza semplice da permettere ai proprietari di eseguire gran parte dell'installazione da soli o di farla completare da partner approvati.

Come l'equipaggiamento, l'autonomia varia in base alla scelta della batteria. La versione standard dovrebbe erogare circa 386 km, mentre un pacco batteria più grande aumenta questa cifra a circa 621 km. La potenza proviene da un singolo motore elettrico montato dietro che produce 201 cavalli, permettendo di accelerare da 0 a 100 chilometri orarie in circa 8 secondi.

Il concetto è molto unico, ma sembra che la Slate sarà disponibile solo negli Stati Uniti per ora. Le prime consegne avranno nel quarto trimestre di quest'anno.