Slay the Spire 2 ci offre una roadmap aggiornata verso la 1.0 dopo che il primo aggiornamento ha suscitato controversie

HQ

Slay the Spire 2 lanciata con l'equivalente di un fragoroso applauso su Steam. Ma, come sottolinea Mega Crit in un nuovo post, il gioco è uscito da circa un mese. Questo significa che le persone stanno iniziando a capire aspettative, e lo sviluppatore vuole che siamo consapevoli di ciò che ci aspetta nel "lungo" percorso verso la versione 1.0.

"La strada verso la versione 1.0 è lunga, ma speriamo di tornare in carreggiata verso segmenti più grandi di contenuti man mano che entriamo nei mesi più caldi. La nostra disclaimer per l'accesso anticipato è piuttosto vaga, quindi ho pensato che qualcosa di un po' più ufficiale e recente sarebbe stato utile da leggere," si legge nel post di Mega Crit su Steam. Descrive funzionalità, contenuti, compiti in corso e altro ancora che arriverà nel gioco prima dell'uscita della versione 1.0. Il contenuto è probabilmente la parte più entusiasmante per i giocatori, perché porterà alla nascita di un nuovo personaggio, oltre a schemi alternativi per l'Atto 2 e l'Atto 3.

Il primo grande aggiornamento di Slay the Spire 2 è uscito la scorsa settimana, e non è stato molto apprezzato dai fan del gioco. Le recensioni generali del gioco sono ora miste su Steam, mentre al lancio erano a Overwhelming Positive. L'accoglienza dei fan potrebbe cambiare prima del lancio completo, ma dato che non abbiamo una tempistica precisa su quando arriveranno nuovi contenuti, è difficile prevedere come potrebbero cambiare le opinioni sul gioco.