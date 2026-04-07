Slay the Spire 2 era il titolo più venduto di marzo di Steam

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Ci sono stati molti titoli di peso che hanno definito marzo 2026 come un mese in termini videogiochi, con Crimson Desert e Resident Evil Requiem (il gioco lanciato proprio alla fine di febbraio) come due dei principali argomenti di discussione. A tal fine, si potrebbe pensare che uno dei tanti progetti AAA di successo avrebbe raggiunto la vetta delle classifiche più vendute di Steam, ma secondo Alinea Analytics, questo era ben lontano dal caso.

Il responsabile dell'analisi di mercato dell'azienda, Rhys Elliott, ha pubblicato un rapporto dettagliato in cui analizza i giochi Steam più venduti di marzo e c'è un vincitore molto chiaro. Slay the Spire 2, nonostante fosse solo un progetto in Accesso Anticipato, si è rivelato il gigante del mese raggiungendo fino a 5,3 milioni di copie vendute durante lo scorso mese, un risultato enorme che lo tiene ben lontano dalla concorrenza.

In effetti, il secondo titolo più venduto di March è stato Crimson Desert con 1,9 milioni di copie al suo nome, davanti a Climber Animals Together con 1,2 milioni, e poi a Resident Evil Requiem con 1,2 milioni.

Il rapporto afferma persino che Slay the Spire 2 ha già incassato 108 milioni di dollari di ricavi solo su Steam, rendendo il progetto un enorme successo per lo sviluppatore indie che lo ha sostenuto.

Anche aprile si profila come un grande mese per i videogiochi, ma quale titolo pensi arriverà in cima alle classifiche più vendute del mese?