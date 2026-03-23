Slay the Spire 2 gli sviluppatori spiegano come funzionano i suoi metodi di patch ai nuovi giocatori

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Slay the Spire 2 si è rivelato un successo immediato non appena è stato lanciato in Early Access. Tuttavia, come per tutti i giochi in Early Access, c'è ancora molto lavoro da fare con Slay the Spire 2, come dimostrato dalla prima patch beta del gioco, che sicuramente non sarà l'ultima.

Dopo aver rimosso le "build infinite", la prima grande patch di bilanciamento si è rivelata piuttosto controversa, portando a un enorme bombardamento delle recensioni sul gioco. Questo ha portato MegaCrit, lo sviluppatore del gioco, a spiegare come funzionano le sue patch, scrivendo il seguente messaggio sui social media:

"Dato che abbiamo molti nuovi giocatori che non erano presenti per la fase di Accesso Anticipato di StS1 e giocatori che sono nuovi ai giochi in Accesso Anticipato in generale, volevamo spiegare un po' la nostra metodologia di patch. Apportiamo modifiche basandoci su un mix di feedback dei giocatori, metriche raccolte e le nostre filosofie di design. Anche se analizziamo i feedback su molte piattaforme, il feedback che riceviamo dal reporter in-game dai giocatori che stanno testando la patch in prima persona è il più utile per noi.

Questo passaggio di bilanciamento beta è stato il primo di molti successivi 1-2 anni. Il gioco subirà continui cambiamenti con l'obiettivo finale di renderlo un'esperienza il più equilibrata possibile come lo è diventato StS1. Questo progresso non sarà lineare e nessun cambiamento è necessariamente permanente. Il ramo beta subirà i cambiamenti più sperimentali e verrà modificato ogni volta finché non lo riteniamo abbastanza stabile per il ramo principale. Partecipare a questo processo è opzionale ma molto utile. Grazie per la vostra pazienza mentre modelliamo lentamente StS2 nella sua forma finale!"

Le patch nel ramo beta non devono necessariamente essere accessibili subito dai giocatori, perché comportano modificare un po' le impostazioni di Steam con Slay the Spire 2. Tuttavia, queste patch non spariranno solo perché la tua build preferita è stata nerfata e non sei soddisfatto. Con Slay the Spire 2 che ha un lungo ciclo di vita davanti a sé prima del rilascio completo, è chiaro che MegaCrit non vuole che i giocatori trovino il modo migliore di giocare e si annoino troppo presto.