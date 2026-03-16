Slay the Spire 2 ha già venduto oltre 3 milioni di copie

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Una delle storie di maggior successo del 2026 finora è senza dubbio Slay the Spire 2 di Mega Crit, dato che il sequel indie è debuttato in Early Access con un botto incredibile. È diventato piuttosto rapidamente uno dei giochi Steam più popolari di tutti i tempi, raggiungendo un picco simultaneo di oltre 500.000 persone, e naturalmente questo è un segnale piuttosto utile che il gioco sia già stato un successo commerciale.

A tal fine, in un recente post sul blog, si è rivelato che Slay the Spire 2 ha spedito fino a tre milioni di unità finora. Seguendo un po' di calcoli rapidi basati sul fatto che il gioco è stato venduto a £20, il titolo ha incassato circa £60 milioni per lo studio indie Mega Crit, un risultato incredibilmente ammirevole considerando che al momento è un titolo in Early Access esclusivamente su PC.

Sembra che questo sia solo l'inizio anche per Slay the Spire 2, dato che il gioco è riuscito a mantenere oltre 200.000 giocatori contemporanei dal debutto, dimostrando che l'interesse per il progetto è incredibilmente alto.

Hai già giocato a Slay the Spire 2 ?