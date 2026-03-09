Slay the Spire 2 si colloca tra le 20 partite contemporanee più grandi di sempre di sempre di Steam

HQ

Lo scorso fine settimana è stato il lancio di alcuni importanti giochi AAA, tra cui Pokémon Pokopia e Marathon. Anche se era così, la star dello show sembrava in realtà un sequel indie, dato che Slay the Spire 2 è arrivato come progetto Early Access con un enorme numero di giocatori.

Negli ultimi giorni, un numero così elevato di giocatori ha dato il check-out Slay the Spire 2 su Steam che ora ha già superato i 20 titoli più giocati contemporaneamente sulla piattaforma Valve. In totale, 574.638 giocatori hanno partecipato contemporaneamente, il che lo colloca sopra la Open Beta di Battlefield 6 e subito dietro Path of Exile 2 e Hollow Knight: Silksong (rispettivamente 578.150 e 587.569).

Dobbiamo anche presumere che Slay the Spire 2 sia vicino o già un milione di copie vendute, inoltre con un po' di calcolo veloce possiamo notare che il numero di giocatori concorrenti significa che il titolo ha già incassato fino a £11,5 milioni per lo sviluppatore Mega Crit, con vendite/ricavi molto più alti poiché i giocatori simultanei non saranno una rappresentazione 1:1 del totale dei giocatori del gioco.

Sei sorpreso dal successo di Slay the Spire 2 finora?