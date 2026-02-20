Slay the Spire 2 supporta fino a quattro giocatori

HQ

Il mese prossimo, Slay the Spire 2 finalmente debutterà come titolo Early Access su Steam dopo un ritardo all'inizio dell'autunno. Con così poco tempo rimasto, Mega Crit ha ora aggiornato la pagina prodotto del gioco (grazie Insider Gaming), rivelando che una funzione che sicuramente delizerà la community è stata aggiunta al sequel:

"Affronta l'ascesa da solo, oppure gioca fino a 4 giocatori e affronta insieme la Guglia nella nuovissima modalità cooperativa. Scopri carte specifiche per il multiplayer, potenti sinergie di squadra e porta i tuoi amici (o vieni portato in braccio) alla vittoria!"

Skill the Spire è uscito nel 2019 con un interesse piuttosto tiepido. Tuttavia, sempre più persone si sono appassionate, e il progetto è cresciuto grazie al suo concetto unico di battaglie con carte mentre si scala la torre. Si stima che siano state vendute quasi dieci milioni di copie, e decine di migliaia di copie sono ancora in carica ogni giorno.

Poter giocare con quattro persone cambierà ovviamente il gioco e, si spera, ne aumenterà il valore di intrattenimento, ma vi faremo sapere il mese prossimo se sarà davvero così.